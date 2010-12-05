ارتباط مدیران آموزش و پرورش قزوین با ائمه جمعه استان بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین در نشست مشترک ائمه جمعه استان با روسای آموزش و پرورش که عصر یکشنبه در سالن اجتماعات خانه معلم قزوین برگزار شد، اظهار داشت: تریبون های نماز جمعه محل مناسبی برای بیان مسائل اخلاقی و تربیتی است و ارتباط روحانیون با روسای آموزش و پرورش و معلمان می تواند در انتقال مسائل فرهنگی و طرح آن در این تریبونها بسیار تاثیر گذار باشد.

وی افزود: همه باید در مسیر تربیت و تزکیه نفس فرزندان و آینده سازان کشور حرکت کنیم و مدیران و معلمان هم به تربیت اسلامی و دینی توجه بیشتری کنند.

امام جمعه قزوین نقش مدارس در تربیت دانش آموزان را مهم دانست و تصریح کرد: باید فرزندان خود را طوری تربیت کنیم که وقتی وارد مدرسه شدند آموزش های اولیه آنها تکمیل شود بنابراین خانواده، مدرسه و روحانیون باید مکمل هم باشند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: جدایی دانش آموزان در مقاطعی از خانواده مسئولیت معلمان را در مدارس سنگین می کند بنابراین فرهنگیان باید نقش خود در تریبت آینده سازان کشور را جدی بگیرند و به آن اهمیت بیشتری دهند.

جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین هم ائمه جمعه و روحانیت را یاوران واقعی مدیران آموزش و پرورش در فعالیت های دینی دانست و تصریح کرد: اگر ارتباط روحانیت و معلمان بیشتر شود به پربار شدن فعالیتها و تقویت روابط کمک خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه روحانیون در هر مدرسه ای که حاضر شده اند توانسته اند با ارتباط مناسب با دانش آموزان نقش تاثیر گذاری در فرهنگ سازی داشته باشند و به آموزش و پرورش کمک شایانی کنند.

حبیبی بر اقامه نماز جماعت در مدارس و تشکیل کلاسهای قرآنی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه با همکاری معاونت پرورشی اموری مانند ترویج قرآن، برگزاری نماز جماعت، مباحث تقلید و مرجع شناسی در بین دانش آموزان با استقبال خوبی روبرو شده که این روند امسال هم تداوم خواهد داشت.

در ادامه حجت الاسلام بهبودی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم از مبلغان مذهبی خواست در هنگام سخنرانی این ایام با دوری از خرافات و مسائل انحرافی به بیان واقعیت های عاشورا بپردازند.