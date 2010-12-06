عباس رافعی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: مانی منادی زاده به تازگی ساخت موسیقی فیلم اپیزودیک "ملاقات" را آغاز کرده است. البته رحمیه شجاعی نیز به طور همزمان صداگذاری این پروژه را دنبال می کند. تلاش می کنیم "ملاقات" در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش درآید.
وی درباره ساخت "آزاد راه" افزود: این فیلم هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد و از عوامل تولید آن می توان به، نویسنده: علیرضا محمودی ایرانمهر، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی، طراح صحنه و لباس:محمدرضا میرزا محمدی، صدابردار:عباس رستگارپور، طراح گریم:محمدرضا قومی و دستیار اول کارگردان و برنامه ریز:بهرام سعیدی اشاره کرد.
"آزاد راه" درباره یک روحانی است که در یک محیط تراژیک گرفتار میشود. به زودی بازیگران این پروژه انتخاب میشوند.
"چسب زخم" "ملاقات" و "ایستگاه آخر" با کارگردانی هادی مقدمدوست، عباس رافعی و شاپور قریب اپیزودهای فیلم "ملاقات" را تشکیل میدهند.
