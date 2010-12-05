  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۱

پس از سه شکست پی در پی/

علی دایی عقب نشینی کرد / شیث رضایی به پرسپولیس بازگشت

شیث رضایی که به خواست علی دایی از تمرینات و ترکیب سرخ پوشان کنار گذاشته شده بود، از امروز به تمرینات پرسپولیس بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیث رضایی امروز یکشنبه با حضور در ورزشگاه درفشی فر و شرکت در جلسه تیمی که حبیب کاشانی و سایر بازیکنان نیز شرکت داشتند، مدتی با علی دایی به گفت و گو پرداخت و پس از موافقت سرمربی پرسپولیس، در تمرینات پرسپولیس حضور یافت. با این حساب شیث از این پس همچون گذشته به عنوان یکی از بازیکنان اصلی،‌ زیر نظر دایی و دستیارانش در تمرینات و رقابت‌های رسمی حاضر می‌شود.

این اتفاق در حالی رخ داد که علی دایی پس از شکست پرسپولیس برابر استقلال با انتقاد از بازی و عملکرد شیث رضایی او را از حضور در تمرینات محروم کرد و تصمیم نهایی برای ادامه همکاری اش را به کمیته انضباطی باشگاه واگذار کرد. پرسپولیس در سه بازی گذشته لیگ برتر برابر تیم های مس کرمان، سپاهان اصفهان و پیکان قزوین شکست خورده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها