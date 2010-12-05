سپاهان شرایط سختی دارد

رضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: بازیکنان سپاهان در این بازی به هماهنگی کامل رسیده بودند و با موفقیت توانستند سه امتیاز بازی را از آن خود کنند، به طور طبیعی بازی به بازی هماهنگتر میشویم و شرایط تیم در هر بازی بهتر میشود.
وی با بیان اینکه سپاهان در فصل جاری کار سختی در پیش دارد، تصریح کرد:هرچه پیروزیهای بیشتری را پشتسر بگذاریم کار ما سختتر میشود زیرا تیمهای دیگر با تدابیر ویژهای به مصاف ما میآیند.
مهاجم تیم سپاهان ادامه داد: از ابتدای فصل میدانستیم که کار سختی در پیش داریم بنابراین در حال حاضر که در کوران مسابقات لیگ قرار داریم، به نتایج تیمهای دیگر توجهی نمیکنیم و تلاش میشود تا امتیاز بازیهای خود را به دست بیاوریم تا در پایان این فصل به پیروزی برسیم.
عنایتی همچنین در خصوص به ثمر رساندن گل در بازیهای مختلف خاطرنشان کرد: در هر بازی ابتدا به موفقیت تیم فکر میکنم و پس از آن آقای گلی را مد نظر قرار میدهم و دو دوره آقای گل شدم هیچ اتفاقی رخ نداد بنابراین تنها در صورتی به گلزنی علاقه دارم که آن گل باعث پیروزی سپاهان و رسیدن به موفقیت شود.
نظر شما