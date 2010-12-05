به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه اولین مجموعه دورههای آموزش مدیریتی فرهنگی طرح سلمان ویژه مدیران دستگاههای اجرایی، مدیریت را به معنای قوامبخشیدن و ساماندهی به کارها و اجراکردن برنامهها به وسیله دیگران دانست و اظهار داشت: مدیریت اسلامی که پایه و اساس آن عقاید دینی اسلام است باید در سطوح مختلف جامعه و در همه نهادهای دولتی اجرا و نهادینه شود.
وی با اشاره به برخی آسیبها و خطراتی که مدیران اجرایی را تهدید میکند، گفت: باید آسیبهایی که متوجه مدیران اجرایی میشود را شناسایی و برطرف کرد و اگر برنامههای مدیران به صورت یکنواخت پیش رود بسیاری از این آسیبها برطرف میشود.
حسینی بوشهری افزود: همه مدیران در معرض آسیب هواهای نفسانی هستند و هر چه سطح مدیریتی و محدوده اجرایی بالاتر میرود این آسیب بیشتر خواهد بود، از این رو باید پایههای معنوی و فرهنگی آنها مستحکم باشد تا در تندبادهای شیطانی نلغزند.
قرار نیست روال کارها به یک صورت باشد
وی با مهم دانستن انضباط و برنامهریزی در امر مدیریت، خاطرنشان کرد: کارهای نسنجیده دستیابی به موفقیت را با مشکل مواجه میکند، از این رو مدیران باید نسبت به فعالیتهای اجرایی خود بازنگری داشته باشند، چراکه قرار نیست روال کارها همیشه به یک صورت باشد.
حسینی بوشهری گفت: زمانبندی و توجه به درجه اهمیت کارها در موفقیت مدیران تاثیر بسزایی دارد و برای دستیابی به این مهم باید از تجارب دیگران استفاده کرد.
وی به بیان حدیثی از پیامبر اسلام (ص) درباره اهمیت و حساسیت مدیریت در مکتب بالنده اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریت کار بسیار حساس و ویژهای است که باید به همه جوانب و پیچیدگیهای آن توجه کافی داشته باشیم.
امام جمعه قم بر لزوم ارتباط گسترده و صمیمانه مدیران با زیرمجموعه خود تاکید کرد و افزود: این اقدام در افزایش انگیزه کار در بین کارکنان و ثمربخشی بیشتر فعالیتها تاثیر زیادی دارد.
وی داشتن روحیه خدمتگزاری و تواضع را از ویژگیهای مدیر اسلامی دانست و اظهار داشت: مدیران باید با ارباب رجوع گشادهرو باشند و حرمت کسانی که برای انجام کاری به آنها مراجعه میکنند حفظ کنند.
