به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه اولین مجموعه دوره⁯های آموزش مدیریتی فرهنگی طرح سلمان ویژه مدیران دستگاه⁯های اجرایی، مدیریت را به معنای قوام‌بخشیدن و ساماندهی به کارها و اجراکردن برنامه‌ها به وسیله دیگران دانست و اظهار داشت: مدیریت اسلامی که پایه و اساس آن عقاید دینی اسلام است باید در سطوح مختلف جامعه و در همه نهادهای دولتی اجرا و نهادینه شود.



وی با اشاره به برخی آسیب‌ها و خطراتی که مدیران اجرایی را تهدید می‌کند، گفت: باید آسیب‌هایی که متوجه مدیران اجرایی می‌شود را شناسایی و برطرف کرد و اگر برنامه‌های مدیران به صورت یکنواخت پیش رود بسیاری از این آسیب⁯ها برطرف می⁯شود.



حسینی بوشهری افزود: همه مدیران در معرض آسیب هواهای نفسانی هستند و هر چه سطح مدیریتی و محدوده اجرایی بالاتر می‌رود این آسیب بیشتر خواهد بود، از این رو باید پایه‌های معنوی و فرهنگی آنها مستحکم باشد تا در تندبادهای شیطانی نلغزند.



قرار نیست روال کارها به یک صورت باشد



وی با مهم دانستن انضباط و برنامه‌ریزی در امر مدیریت، خاطرنشان کرد: کارهای نسنجیده دستیابی به موفقیت را با مشکل مواجه می⁯کند، از این رو مدیران باید نسبت به فعالیت⁯های اجرایی خود بازنگری داشته باشند، چراکه قرار نیست روال کارها همیشه به یک صورت باشد.



حسینی بوشهری گفت: زمان‌بندی و توجه به درجه اهمیت کارها در موفقیت مدیران تاثیر بسزایی دارد و برای دستیابی به این مهم باید از تجارب دیگران استفاده کرد.



وی به بیان حدیثی از پیامبر اسلام (ص) درباره اهمیت و حساسیت مدیریت در مکتب بالنده اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریت کار بسیار حساس و ویژه‌ای است که باید به همه جوانب و پیچیدگی‌های آن توجه کافی داشته باشیم.



امام جمعه قم بر لزوم ارتباط گسترده و صمیمانه مدیران با زیرمجموعه خود تاکید کرد و افزود: این اقدام در افزایش انگیزه کار در بین کارکنان و ثمربخشی بیشتر فعالیت⁯ها تاثیر زیادی دارد.



وی داشتن روحیه خدمتگزاری و تواضع را از ویژگی⁯های مدیر اسلامی دانست و اظهار داشت: مدیران باید با ارباب رجوع گشاده‌رو باشند و حرمت کسانی که برای انجام کاری به آنها مراجعه می‌کنند حفظ کنند.