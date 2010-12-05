700 قبضه سلاح سرد در کرمان کشف شد

سرهنگ محمد امینی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح جمع آوری سلاح سرد و دستگیری حاملان آن به مدت دو ماه در سطح شهر کرمان اجرا شد که با تلاش ماموران نیروی انتظامی و کلانتری های کرمان حدود 700 قبضه انواع سلاح سرد کشف و 300 نفر در این رابطه دستگیر و تحویل دستگاه قضایی داده شده است.

وی تصریح کرد: حمل سلاح سرد توسط جوانان و نوجوانان در جامعه به یک معضل اجتماعی تبدیل شده چرا که عامل وقوع بسیاری از جرائم از جمله سرقت به عنف، تجاوز به عنف، قتل همین سلاح سرد است.

امینی زاده گفت: گروهی از افراد از سلاح سرد تنها برای قدرت نمایی و ابزار وجود استفاده می کنند و با عربده کشی، ایراد ضرب و جرح، زورگیری و غیره فقط برای تفریح اقدام و به راه اندازی نزاع های دسته جمعی می نمایند نزاع های که در اثر استفاده از سلاح های سرد منجر به وقوع قتل ها و نقص عضو با جراحت افراد می شود.

وی مهمترین عوامل افزایش افراد به سلاح سرد و تاثیر آن بر زندگی افراد را تبعیض والدین،کانون سرد و بی فروغی خانواده، بی فکری، احساس غرور و تمایل به قدرت نمایی، والدین معتاد، به دست آوردن پول و غیره برشمرد.

امینی افزود: این گونه جرائم بیشتر در سنین 16- 20 سالگی در میان جوانان و نوجوانان دیده می شود زیرا در این سنین نوجوانان در اوج بلوغ و بحران های جوانی هستند و به کمترین بهانه ای از کوره در رفته و با طرف مقابل به زد و خورد می پردازند.

این مقام مسئول ارتقا سطح آگاهی جامعه را مهمترین عامل در جهت کاهش میزان استفاده از چاقو و چاقو کشی برشمرد و افزود: با کار فرهنگی و آگاهی کردن افراد خانواده از عواقب بعدی این عمل می توان از میزان چاقو کشی در جامعه کاست.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان ایجاد کانون گرم در خانواده، نظر خواهی از فرزندان در امور مختلف زندگی، معاشرت با اقوام، احترام گذاشتن به حقوق فرزندان و هم کلام و نزدیک بودن والدین با فرزندان را بهترین راه رفتار و امور اجتماعی جوانان برشمرد.