۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

دو روستا بعنوان روستاهای هدف گردشگری در سنقروکلیایی معرفی شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی گفت: روستاهای ورمقان و چرمله علیا به عنوان روستاهای هدف گردشگری در استان کرمانشاه به تصویب رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، غلامرضا حیدری بعداز ظهر یکشنبه در جلسه ستاد کارگروه گردشگری  شهرستان سنقر و کلیایی، با اشاره به وجود پتانسیل ها و ظرفیت های خوب گردشگری در این شهرستان، اظهار داشت: در شهرستان سنقر و کلیایی بیش از 25 نقطه گردشگری در زمینه های تاریخی، زیارتی، طبیعی و تفریحی وجود دارد.

وی افزود: با توجه به وجود این پتانسیل می توان نسبت به توسعه گردشگری در این شهرستان برنامه ریزی کرد.

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی خاطرنشان کرد: در راستای جذب گردشگر باید اقدامات لازم در جهت معرفی و شناساندن بیشتر این شهرستان صورت گیرد.

تشکیل تعاونی گردشگری در خصوص فعالیت در زمینه گردشگری در روستاهای ورمقان و چرمله علیا، آموزش مردم روستا در بحث گردشکری، آسفالت و بهبود وضعیت راه، اجرای طرح هادی در این روستاها، نصب تابلو منطقه گردشگری در مسیر روستاهای هدف، احداث موزه عشایری، قهوه خانه سنتی و آلاچیق از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

