دو روستا بعنوان روستاهای هدف گردشگری در سنقروکلیایی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، غلامرضا حیدری بعداز ظهر یکشنبه در جلسه ستاد کارگروه گردشگری شهرستان سنقر و کلیایی، با اشاره به وجود پتانسیل ها و ظرفیت های خوب گردشگری در این شهرستان، اظهار داشت: در شهرستان سنقر و کلیایی بیش از 25 نقطه گردشگری در زمینه های تاریخی، زیارتی، طبیعی و تفریحی وجود دارد.

وی افزود: با توجه به وجود این پتانسیل می توان نسبت به توسعه گردشگری در این شهرستان برنامه ریزی کرد.

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی خاطرنشان کرد: در راستای جذب گردشگر باید اقدامات لازم در جهت معرفی و شناساندن بیشتر این شهرستان صورت گیرد.

تشکیل تعاونی گردشگری در خصوص فعالیت در زمینه گردشگری در روستاهای ورمقان و چرمله علیا، آموزش مردم روستا در بحث گردشکری، آسفالت و بهبود وضعیت راه، اجرای طرح هادی در این روستاها، نصب تابلو منطقه گردشگری در مسیر روستاهای هدف، احداث موزه عشایری، قهوه خانه سنتی و آلاچیق از مهمترین مصوبات این جلسه بود.