شرکتهای بیمه در کشور با یکدیگر تعامل داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، محمد امینی در نشست تخصصی بررسی آسیبها و فرصتهای صنعت بیمه با تاکید بر لزوم آشنایی مردم با انواع خدمات بیمه‌ای گفت: اگر مردم نسبت به بیمه و خدمات ارایه شده آگاه باشند شاهد رونق بیشتر در این عرصه می شویم.

مدیر بیمه کارآفرین در استان اصفهان نیز با اشاره به اوضاع بد صنعت بیمه در شرایط اقتصادی اخیر افزود: تنها راه موفقیت بیمه‌ها در شرایط اقتصادی فعلی را تبدیل بحرانها به فرصت عنوان کرد.

در بخش دیگری از این جلسه سرپرست بیمه ملت در اصفهان نیز افزود: برای آگاه کردن مردم نسبت به بیمه باید آموزش را از مدرسه آغاز کرد تا ضرورت استفاده از بیمه در در سنین بالاتر در جامعه نهادینه شود.

حیدر علی کیهانی یکی از راهکارهای رونق صنعت بیمه را ارائه بیمه های خرد و ارزان عنوان کرد.

شکستن نرخ بیمه‌ها توسط برخی نمایندگیها مانع از ادامه فعالیت بیمه خواهد شد.

مدیر بیمه سینا نیز در ادامه اظهار داشت: در صورتیکه روند شکستن نرخ بیمه ها ادامه پیدا کند شرکتها قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

سکینه اسماعیلی در خصوص شکستن نرخ بیمه توسط برخی شرکتهای بیمه یادآور شد: نرخ بیمه اگر حقیقی و بر اساس درصد ریسک بازار تعریف شده باشد، هیچگاه کاهش داده نمی شود.

وی با بیان اینکه رقابت سالم سبب افزایش جذب مشتری می‌شود، خاطرنشان کرد: برخورد مناسب و پرداخت به موقع خسارت سبب جذب مشتری می‌شود.