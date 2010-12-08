برتراند اپاد، مدیر نگارخانهای به نام "اپرا" در دبی است که دو شعبه را در این منطقه راهاندازی کرده است. یکی از این شعبهها در یکی از مراکز خرید معروف دبی به نام "دبی المال" است اما شعبه اصلی در مرکزی به نام DIFC فعالیت میکند. مرکزی که تعداد زیادی از نگارخانههای پیشرو را در کنار یکدیگر گرد آورده است. اگر شما با آثار هنرمندان ایرانی آشنا باشید وقتی وارد این نگارخانه شوید، به راحتی میتوانید مجسمههای پرویز تناولی، نقاشیهای رضا درخشانی، عکسهایی از علیرضا فانی و حتی نقاشی کوروش شیشهگران را که در پشت میز کار اپاد نصب شده است، مشاهده کنید. وی هنرمندان ایرانی را عالی توصیف می کند و می گوید سعی کرده است تا شاهکارهایی را از نقاط مختلف دنیا برای جذب مخاطب گرد اوری کند. گفتگوی زیر در مورد فعالیت های وی و چگونگی آشنایی اش با هنرمندان ایرانی است:
*چگونه هنرمندان ایرانی را میشناسید؟
ـ برای اینکه به ایران سفر میکنم.
*نگارخانه شما چه آثاری را گردآوری میکند؟
ـ ما سه هزار هنرمند از نقاط مختلف دنیا گردآوری کردهایم. شاهکارهایی از پیکاسو، میرو، ماتیس و نقاشانی از فرانسه، لبنان، مصر، کلمبیا، چین و ژاپن را در اتاق سیاه رنگی نمایش دادهایم که دیوارها، کف و تمام محوطه آن با مخمل سیاه تزئین شده است. این آثار شاهکارهای دوران امپرسیونیسم از قرن 19 تا 20 میلادی است. ما نگارخانه را با احساسمان راهاندازی کردیم و توانستیم آثار اصیل متفاوتی را گردآوری کنیم. برای همین وقتی شما به دیدن نگارخانه میآیید، کارهای متفاوتی میبینید که چشمانتان میتواند از میان آنها، آثاری را که دوست دارید، گزینش کند.
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نگارخانه اپرا 12 شعبه در نیویورک، میامی، لندن، پاریس، موناکو، جنوا، هنگ کنگ، سنگاپور، سوریه و دبی دارد
*چه مدت است که اینجا را تاسیس کردهاید؟
ـ ما 12 شعبه در نیویورک، میامی، لندن، پاریس، موناکو، جنوا، هنگ کنگ، سنگاپور، سوریه و دبی داریم منتهی در برخی از مناطق دو یا چند شعبه داریم مثل سه نگارخانه در سنگاپور و دو نگارخانه در دبی. اما اولین شعبه ما در خاورمیانه در دبی بود. در نوامبر سال 2008 بود که اولین نگارخانه ما در این مرکزتجاری افتتاح شد و اکنون دو سال از عمر آن میگذرد. زمانی که نگارخانه را تاسیس کردیم، زمان بسیار سختی بود چون با بحران اقتصاد جهانی همراه شد. تنها یک هفته پس از شروع بحران، نگارخانه تاسیس شد. چالشهای خیلی زیادی داشتیم به خاطر اینکه هیچ فروشگاهی در آن دوره کارش را شروع نمیکرد، تنها سه نگارخانه فعالیت میکردند و تقریبا بقیه آنها غیرفعال بودند. مردم شش ماه منتظر ماندند تا فروشگاهها دوباره فعالیت خودشان را آغاز کنند. در دبی 65 نگارخانه فعال بودند که 35 نگارخانه به خاطر بحران اقتصاد جهانی بسته شدند ولی ما توانستیم خیلی خوب عمل کنیم.
*مگر چه کار کردید؟
ـ خرید شاهکارهای هنری بهترین سرمایه گذاری است حتی در بحران اقتصاد جهانی. ما مردم زیادی را پیدا کردهایم که در زمان بحران اقتصاد جهانی برای خرید یک کالا تردید داشتند اما به آنها گفتیم خرید شاهکارهای هنری بهترین سرمایهگذاری است و انها نسبت به این مسئله مطمئن کردیم. به فرض اگر روی پیکاسو سرمایهگذاری کنید، پولتان را دور نریختهاید و میتوانید دوباره آن را بدست آورید. حتی میتوانید اثر را در حراجها شرکت دهید. بنابراین اولین کارمان در زمان بحران اقتصادی این بود که شاهکارهایی را که گردآوری کرده بودیم، برای فروش ارائه کردیم. یکی از نتایج خوب بحران اقتصادی برای من این بود که توانستم برنامهریزیهایی هم خارج از نگارخانه انجام دهم.
*چطور؟
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اعتقاد دارم بحران اقتصادی برای من یک موقعیت عالی بود تا بتوانم کارهای معروف را از سراسر دنیا جمع کنم. وقتی این اقدامها را انجام دادیم، توانستیم مردم را به نگارخانه بکشانیم
ـ درست بعد از افتتاح نگارخانه، داشتیم به این سمت میرفتم که آن را تعطیل کنیم. برای همین باید کاری میکردم. پس نقاشی، مجسمه و شاهکارهایی را از نقاط مختلف مثل مسقط، بیروت، دوحه، ابوظبی و.. جمعآوری کردم تا مردم به دیدن نگارخانه بیایند. اولین نمایشگاه ما طی دو روز دو هزار بازدیدکننده داشت و 15 نقاشی در ساعتهای اولیه به فروش رفت. به همین دلیل اعتقاد دارم بحران اقتصادی برای من یک موقعیت عالی بود تا بتوانم کارهای معروف را از سراسر دنیا جمع کنم. وقتی این اقدامها را انجام دادیم، توانستیم مردم را به نگارخانه بکشانیم و بعد از یک سال سود زیادی بدست آوردیم. به دنبال این موفقیت تصمیم گرفتیم کارمان را گسترش دهیم چون همه مردمی را که میخواستیم به دیدن نمایشگاههایمان بیایند، نتوانستیم به اینجا بکشانیم.
*چه نوع بازدیدکنندگانی مورد نظر شما بودند؟
ـ خیلی از کسانی که به دبی میآیند، کمتر به سراغ محلی از این دست که مرکز خرید نیست و بیشتر به عنوان یک مکان تجاری به شمار میرود، سر میزنند. حتی نمیدانند چنین مکانی وجود دارد. بنابراین به دنبال محلی بودیم که خیلی از گردشگران دبی به آنجا میروند. در نهایت به فروشگاه "دبی المال" رسیدیم. در آنجا افراد، کمتر به صورت تکی گردش میکنند و به عنوان یکی از پررفت و آمدترین مکانهای گردشگری دبی محسوب میشود. ما به این نتیجه رسیدیم اگر یک نگارخانه در آنجا تاسیس کنیم، مردم با شعبه اول ما هم آشنا میشوند و میتوانیم خریداران بیشتری را به اینجا بکشانیم. درعین حال که دبیالمال کنار "برج الخلیفه" است و خیلی از تجار و مردمی که برای خرید به آنجا میآیند، میتوانند نگارخانه را ببینند.
* شما چطور آثار هنرمندان ایرانی را انتخاب میکنید؟
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در تهران متوجه شدم نسل هنرمندان جوانی وجود دارند که تا به حال هیچ نمایشگاهی برگزار نکردهاند ولی آثارشان را به قیمت 4 تا 5 هزار دلار عرضه میکنند. من از این مسئله تعجب کردم و پرسیدم چطور این قیمت را ارایه میدهید؟
ـ نگارخانههای زیادی هستند که در اینجا نمایشگاه برگزار میکنند و خیلی از آنهایی که از خاورمیانه آثاری را نمایش میدهند، باعث شدهاند ما با هنرمندان این منطقه بیشتر آشنا شویم. برخی از آنها با ما قرارداد میبندند و همین باعث میشود بتوانیم آثارشان را بفروشیم. به همین طریق هنرمندان دیگری را میشناسیم که نگارخانهها به ما معرفی نکردهاند. دومین شیوه این است که ما به دنبال هنرمندانی میگردیم که شیوه منحصر به فردی داشته باشند. وقتی به تهران رفتم، هنرمندان خیلی خوبی را در آنجا دیدم که موفقیتهایی در حراجها کسب کرده بودند و آثارشان را با قیمتهای بالایی میفروختند. منتهی من فکر میکنم مشکل امروز ایران این است که نسل جوان فکر میکنند میتوانند پول خیلی زیادی در زمان کوتاهی بدست آورند. آنها تنها به حراجها چشم دوختهاند. در تهران متوجه شدم نسل هنرمندان جوانی وجود دارند که تا به حال هیچ نمایشگاهی برگزار نکردهاند ولی آثارشان را به قیمت 4 تا 5 هزار دلار عرضه میکنند. من از این مسئله تعجب کردم و پرسیدم چطور این قیمت را ارایه میدهید؟ باید قدم به قدم پیش رفت. قیمتهای خیلی بالایی نگذارید وقتی هنوز چیز زیادی به دست نیاوردهاید.ما با یکی از نگارخانههای ایرانی پروژهای را آغاز کردهایم. آنها دورههای اموزشی مناسبی برای هنرجویان برگزار میکنند و من به این نگارخانه گفتم که میتوانید از این طریق بهترین استعدادها را شناسایی کنید و آثارشان در نگارخانه ما در دبی به نمایش دهید.
*خیلی از مدیران نگارخانهها در تهران هم با شما موافق هستند.
ـ بله. چون باید توجه داشته باشیم این قیمتها در حراجها ارایه میشود. خیلی از هنرمندانی که در خاورمیانه زندگی میکنند چنین مشکلی دارند. چون کارهایی با قیمتهای بالا در حراجها میفروشند و بعد نمیدانند آثارشان را باید با چه قیمتهایی در کشورشان عرضه کنند. مردم کشورهایشان هم نمیتوانند پول خیلی زیادی در قبال قیمتهایی که ارایه میشود، پرداخت کنند. برای همین خیلی درست نیست واکنش این هنرمندان همان چیزی باشد که در حراجها میبینند. سعی ما این است که آثاری بفروشیم که هنرمندان آنها روشهای منحصر بفردی دارند و متفاوت هستند. البته یکی از چالشهای دیگر این است که قانون کپی رایت (مالکیت معنوی) گاهی اوقات درست اجرا نمیشود به خصوص در خاورمیانه و به ویژه در ایران. زمانی که قرار است کاری منحصر به فرد ارایه شود، عدم اجرای این قانون کار را سخت میکند و از نظر اقتصادی و فروش هم مشکل ایجاد میشود. یکی از راههای ساده این است که قیمتهای بالایی بگذاریم بدون اینکه به خلاقیت و عمق کار توجه زیادی کنیم. در واقع هنرمندان این کشورها استعداد زیادی دارند و در کشور شما هنرمندان بسیار بزرگی وجود دارد که خیلی از آنها برای اینکه کارهای منحصر بفردشان باقی بماند، قیمتهای بالایی در نظر میگیرند.
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یکی از چالشهای این است که قانون کپی رایت (مالکیت معنوی) گاهی اوقات درست اجرا نمیشود به خصوص در خاورمیانه و به ویژه در ایران
*فکر می کنید دلیل موفقیت ایرانیان در حراجها چیست؟
ـ بیشترین گروهی که آثار هنرمندان ایرانیها را میخرند، خود ایرانیها هستند که سرمایه زیادی دارند و هنرمندانشان را حمایت میکنند. همانطور که این کار از سوی مجموعهداران هندی، پاکستانی و ... هم صورت میگیرد. پس دلیل اول این است که جامعه ثروتمند ایرانی در دوبی از هنرمندان کشورش حمایت میکند. حتی در آمریکا هم جامعه ایرانی از هنرمندان ایرانی حمایت میکند. علاوه بر این دلیل دوم به استعداد هنرمندانتان برمیگردد. شما نگارخانههای موفقی دارید که بسیار خوب در بازار جهانی فعالیت میکند و این هم دلیل دیگری برای معرفی هنر و فرهنگتان شده است. وقتی این حمایتها صورت میگیرد، سرمایهگذاران کشورهای دیگر هم به خرید آثار ایرانیها ترغیب میشوند. همانطور که هندیها علاوه بر خرید آثار هنرمندان هندی آثار ایرانیان را هم میخرند. شما هنرمندان زیادی دارید که باید با حمایت زمینه کشف آنها را فراهم کنید.
*وضعیت هنر را در ایران و کشورهای همسایه چگونه ارزیابی میکنید؟
ـ در خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس اگر فرزند پسری در یک خانواده به دنیا بیاید هنر برای او یک شغل محسوب نمیشود، حتی گاهی شرمآور نیز هست که پسرشان هنرمند میشوند. به فرض شما اگر پسری داشته باشید که او هنر را دوست داشته باشد، وقتی بزرگ شد اطرافیانش به او میگویند که باید به سراغ یک کار جدی برود مثلا وکیل، دکتر یا تاجر شود. در این کشورها وقتی نسل جوان به سراغ هنر به عنوان شغل اصلیشان میروند با چالش جدی با خانوادهاش رو به رو میشود. البته در ایران این مسئلهای خیلی جدی نیست چون موسسات هنری و هنرمندان زیادی فعالیت میکنند که باعث شدهاند خانوادهها نسبت به شغل هنری برای فرزندنشان واکنش بدی نشان ندهند. اما در کشوری مثل بحرین دپارتمان هنر در دانشگاه تاسیس، و بعد بسته شد. چون خیلی از خانوادهها دلسرد شده بودند که ممکن است فرزندانشان به سمت هنر بروند. خوشبختانه در ایران این مسئله وجود ندارد. شما هنرمندان سنتی فراوانی دارید و خانوادهها نسبت به هنرمند شدن فرزندانشان دلسرد نمیشوند. در خیلی از کشورهای عربی برخی زنان با هنر پرورش پیدا میکنند و دپارتمان هنر نیز وجود دارد، اما اگر قرار باشد مردی به سمت شغل هنری برود با چالش از سوی خانوادهاش رو به رو میشود. هرچند در برخی از همین کشورها دانشکده هنرهای زیبا نداریم و صرفاً طراحی گرافیک تدریس میشود مثل کویت.
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در پاریس، لندن و نیویورک اگر بخواهید به دیدن یک نگارخانه بروید که شاهکارهای هنری ارایه میکند، ابتدا باید دکمه را فشار دهید، در روی شما باز میشود و در بیشتر موارد از شما میپرسند دکترای هنری دارید؟
*چه کسانی بیشترین بازدید کننده نگارخانه شما هستند؟
ـ هر دو نگارخانه ما بازدیدکنندگان متفاوتی دارند. در این نگارخانه که شاهکارهایی نیز ارایه میشود مردم محلی که از ابوظبی و شارچه به دبی آمدهاند، به دیدن آنها میآیند ولی سعی میکنیم همه نوع سلیقهای را به سمت نگارخانه بکشانیم. اما در پاریس، لندن و نیویورک اگر بخواهید به دیدن یک نگارخانه بروید که شاهکارهای هنری ارایه میکند، ابتدا باید دکمه را فشار دهید، در روی شما باز میشود و در بیشتر موارد از شما میپرسند دکترای هنری دارید؟ در واقع این سئوال را با نوعی نهیب از شما میپرسند. اگر شما چیزی از هنر نمیدانستید، میگویند که هنر واقعی و جدی در نگارخانهشان به نمایش میگذارند. این درحالی است که ما این شیوه را دوست نداریم. بلکه میخواهیم مردم شانس داشته باشند تا پیکاسو، دالی و مونه واقعی را ببینند حتی وقتی که به مراکز خرید میروند. بیشترین بازدیدکنندگان ما خارجیها هستند. مردم زیادی نیز از حاشیه خلیج فارس مانند ایران، پاکستان و هند به دیدن نمایشگاه میآیند.
*قیمتگذاریها را چگونه انجام میدهید؟
ـ قیمت گذاری به خود هنرمند بستگی دارد. البته دو راه برای این کار هست. یا اینکه خود هنرمند اثر را بفروشد و درصدی به نگارخانه تعلق بگیرد و راه دوم این است که نگارخانه در مورد قیمت اثر از هنرمند میپرسد و در نهایت یک قیمت را تعیین میکنند. ما برخلاف خیلی از نگارخانهها که قیمت را خود هنرمند میگذارد و درصدی را برمیگرداند، عمل میکنیم به خاطر اینکه ممکن است هنرمند قیمتی را که انتظار دارد در پایان کار به دست نیاورد.در واقع توافقی عمل میکنیم .
گفتگو:سحر آزاد
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