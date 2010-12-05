17 واحد آموزشی در مازندران بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس، 17 واحد آموزشی با 233 کلاس درس با 21 هزار متر مربع زیربنا و اعبتاری بالغ بر 23 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

همچنین با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ مدرسه شش کلاسه حسن اباد نوشهر به زمین زده شد.

علی نبیان با اشاره به سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به شهرستانهای نوشهر و چالوس گفت: با عنایت ویژه معظم له پروژه های متعددی برای زدودن غبار محرومیت از چهره این مناطق آغاز شده که به فضل خداوند متعال برخی نیز به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران با اشاره به اینکه در گذشته نیز عملیات اجرایی دو آموزشگاه از مصوبات مقام معظم رهبری در سطح شهرستان چالوس آغاز شده در خصوص مشخصات فنی آموزشگاه حسن آباد نوشهر گفت: این واحد آموزشی با شش کلاس درس با زیر بنای 916 متر مربع با اعتبار5.5 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رهبری در مدت کمتر از یک سال به بهره برداری خواهد رسید.