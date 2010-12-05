نفس ماهیان مولد در گرگانرود گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: رسوبات انباشته شده دهانه دریا و رودخانه که سال هاست توسط رودخانه گرگان رود وارد دریا می شود باعث مسدود شدن دهانه رودخانه با دریا شده است که با وجود این مسئله عملا حرکت قایق های حفاظت منابع و صیادان دیگر مقدور نیست.

وی ادامه داد: اما در سال جاری که سال همت مضاعف و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است با پیگیری های شیلات و همت مسئولان استان به ویژه استاندار، معاونین استانداری، فرماندار و نماینده مجلس شورای اسلامی که حمایت و پیگیری های مجدانه ای داشتند، منجر به تأمین اعتبار از سوی مدیران آب منطقه ای شد.

مدیرکل شیلات گلستان اعلام کرد: رودخانه شیلاتی گرگان رود به دلیل این که یکی از مهم ترین رودخانه های شیلاتی استان است، احیاء می شود.



وی گفت: رودخانه شیلاتی گرگان رود با 350 کیلومتر مسافت و پس از عبور از شهرستان های مینودشت، گنبدکاووس، آق قلا و بندر ترکمن به دریا می ریزد.

وی افزود: هر ساله ماهیان استخوانی و حتی خاویاری برای زاد و ولد در فصل تکثیر، وارد این رودخانه شیلاتی می شوند.

مدیرکل شیلات گلستان اظهار داشت: ماهیان دریای خزر نیمه مهاجر و رود کوچ هستند و برای زاد و ولد نیاز دارند وارد آب شیرین رودخانه ها شوند تا با توجه به شرایط اکولوژی رودخانه و با وجود جریانات آبی و شرایط زیستی مناسب، پس از تخم ریزی، تخم ها به لارو تبدیل شوند و سپس لاروها به بچه ماهی و در نهایت بچه ماهیان به دریا بر می شود.

مدیرکل شیلات گلستان تاکید کرد: کار لایروبی از رودخانه گرگان رود از ابتدای دهانه گرگان رود شروع شده است که جای تقدیر دارد و امید است با این اقدام زیربنایی و اساسی گام مهمی در احیای رودخانه مهم شیلاتی برداشته می شود.

پاسندی خاطرنشان کرد: رودخانه ها مادر دریاها هستند، اگر رودخانه ها احیاء شوند دریا شکوفا می شود لذا، با نگاه حکیمانه به رودخانه ها که می توانند دریا را زنده و شاداب نگه دارند می توانیم به زندگی آبزیان حیات دوباره ببخشیم.

وی اظهار امیدواری کرد: روزی بتوانیم رودخانه های عاری از فاضلاب ها، آلودگی های صنعتی و خانگی و رودخانه های احیاء شده ، با نشاط، پر از آب پایه با دبی مناسب داشته باشیم.