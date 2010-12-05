  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

شاخص کل بورس افزایش یافت

در دومین روز کاری هفته جاری سهامداران در 12هزار و 573 بار معامله 101 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 276 میلیارد و 564 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگزارن بازار سرمایه در چهاردهمین روز آذرماه ‌جاری در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام به 868 هزار و 801 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 1477 میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد.

در پایان معاملات امروز یک‌شنبه 14 آذر‌ماه جاری شاخص کل با 26 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 18 هزار و 319 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با رشد 1/1 واحدی به عدد 1093 واحد رسید.
 
در عین حال، شاخص آزاد شناور به 22 هزار و 993 واحد رسید که نسبت به روز ‌شنبه 13 آذرماه امسال 45 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 361 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 43 واحد رشد دارد.
 
در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 131 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 23 هزار و 818 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با رشد 26 واحدی نسبت به روز ‌شنبه 13 آذر‌ماه در عدد 13 هزار و 756 واحد متوقف شد.
کد مطلب 1204546

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها