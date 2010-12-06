همایش "مدیریت و توسعه گردشگری؛ چالش ها و راهکارها" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این همایش بررسی نقش نهادها و سازمان های مرتبط با صنعت گردشگری و برقراری تعاملات سازنده، تبیین الزامات مدیریت و توسعه گردشگری با رویکرد شناسایی و استفاده از مزیت های رقابتی بومی است.

محورهای این همایش دو روزه، چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه صنعت گردشگری، توسعه زیرساخت های مدیریتی و توانمندسازی سازمانها و نهادهای ذینفع، مدیریت بازدهی و کاهش هزینه در هتلها، استانداردسازی، هتلداری و رستوران داری، برندسازی و توسعه گردشگری و راهبردهای ایجاد و توسعه مناطق نمونه گردشگری است.

در این همایش بیش از 300 چکیده مقاله ارسال شده که بالغ بر 60 عنوان آن به مرحله اخذ اصل مقاله رسیده است.

برگزاری پانلهای موردکاوی و ارائه تجربیات، سخنرانی های تخصصی و کارگاه های آموزشی از جمله برنامه های این همایش است.

گردشگری سلامت و مزیت های رقابتی کشور به عنوان محور جنبی در همایش مدیریت و توسعه گردشگری طرح و بررسی می شود.

این همایش به همت مرکز مطالعات تکنولو‍ژی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علامه طباطبایی و سایر دانشگاه ها و شرکتها و انجمن های این حوزه برگزار می شود.