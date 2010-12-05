۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۴

در ایام محرم:

نخستین سوگواره عاشورایی "با کاروان نیزه" در تبریز برگزار می شود

نخستین سوگواره عاشورایی "با کاروان نیزه" در تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: اولین سوگواره عاشورایی "با کاروان نیزه" به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در راستای تجدید بیعت با نهضت خونین امام حسین(ع) اقدام به برگزاری سوگواره ای با نام "با کاروان نیزه" در دهه اول محرم کرده است.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در این زمینه اظهار داشت: این سوگواره به مدت هفت روز از 18 تا 24 آذر ماه (همزمان با ایام محرم الحرام سال 1431) از ساعت 17:30 در تالار فتح خیبر تبریز میزبان عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و هفتاد و دو ستاره نیزه نشان دشت کربلا خواهد بود.

حسین نجفی همچنین از حضور وعاظ برجسته و پیرغلامان حضرت سید الشهدا(ع) در این برنامه خبر داد و افزود: طبق برنامه ریزی و زمانبندی انجام یافته برای این سوگواره چهره های شاخص ادبیات مرثیه، مداحان برجسته و وعاظ منتخب تبریز و استان در این برنامه به ذکر رشادت های سپاهیان اسلام پرداخته و مصیبت های دشت خونین کربلا را برای عزاداران بازگو خواهند کرد.

دراین سوگواره اجرای نمایش با کاروان نیزه توسط "گروه نمایش کتل" تبریز به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی از چهره های شاخص هنرهای نمایشی اجرا خواهد شد.

