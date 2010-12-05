پیشرفتهای ایران در فناوری مایه افتخار جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر ، ایرمان گوسان رئیس مجلس مناطق اندونزی امروز با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در این دیدار مسئولیت کشورهای اسلامی در مقابل تحولات کنونی در سطح منطقه و جهان را بزرگ خواند و افزود: در شرایط فعلی که تغییرات مهمی در صحنه بین المللی و منطقه ای در حال انجام است کشورهای اسلامی با مشورت ، همکاری و رایزنی با یکدیگر می توانند جایگاه بهتری در معدلات جهانی کسب کنند.

وی تصریح کرد: در صورت غفلت ، قدرت های بین المللی با طراحی سیاست های جدید سعی در ایجاد استعمار نو در جهان اسلام خواهند کرد.

لاریجانی مسائل فلسطین، عراق و افغانستان را از مهمترین مسائل جهان اسلام دانست و افزود: همه مسلمانان یک وظیفه اسلامی برای کمک به مردم این کشورها بویژه دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین دارند.

وی تشدید اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین بویژه غزه، مخروبه شدن کشور عراق بر اثر اقدامات اشغالگران و گسترش تروریسم و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان را نتیجه سیاست قدرت های بزرگ در منطقه خواند و تاکید کرد: امت اسلامی با استفاده از همه ظرفیت ها و استعدادهای گسترده خود و همکاری و مشورت نزدیک می تواند سیر تحولات را در منطقه و جهان به سود خود رقم زند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ، روابط ایران و اندونزی را بسیار دوستانه و برادرانه خواند و افزود: دو کشور از ظرفیت های وسیعی برای گسترش همکاری های فی مابین بویژه در زمینه مناسبات اقتصادی- صنعتی برخوردارند که باید از آنها پس بگیرند.

وی تقویت همکاری های پارلمانی را عامل موثری در تحکیم مراودات و پیوندهای برادرانه فیمابین دانست.

بر اساس این گزارش ایرمان گوسان رئیس مجلس مناطق اندونزی نیز روابط دو کشور را راهبردی خواند و با اشاره به جایگاه دو کشور در منطقه و جهان اسلام گفت: انقلاب ایران در قلب مردم اندونزی جای دارد و ما همواره در کنار ملت ایران قرار داشته و خواهیم داشت.

وی پیشرفت های ایران در عرصه فناوری و اقتصادی را مایه افتخار جهان اسلام خواند و افزود: رشد نقش کشورهایی مانند ایران عامل رشد جایگاه آسیا در معادلات جهانی شده است.

وی مسئله فلسطین را مسئله مهم جهان اسلام خواند و افزود: حمایت از مردم فلسطین یکی از واجبات ملی اندونزی است.

رئیس مجلس مناطق اندونزی اجرای توافقات فی مابین گام مهمی در تحکیم روند همگرایی و همکاری میان دو کشور خواند.