به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "قاسم عطا" گفت: امروز به دستاورد بزرگ امنیتی مهمی دست یافته ایم که دستگاه اطلاعاتی و نیروهای نظامی و امنیتی آن را تحقق بخشیده اند که شامل نفوذ به شبکه اطلاعاتی القاعده و بدست آوردن اطلاعات دقیق از گروههای تروریستی عامل حمله به مراکز جذب نظامیان در 17 اگوست و نیز مرکز"الرصافه" در تاریخ 5 سپتامبر و کلیسای "سیده نجات" بوده است.

وی درنشست مطبوعاتی خود ضمن ارائه تصاویر و اسامی عاملان این عملیاتها و نیز تروریستهای تحت تعقیب افزود: شبکه تروریستی مذکور شامل 15 نفر است که نه نفر از آنها درحال اجرای عملیات انتحاری یا بدست نیروهای امنیتی کشته شدند.

عطا تاکید کرد: شش نفر از افراد مذکور درعراق، سوریه و یا کشورهای مجاور به سر می برند. این افراد از هویتهای مختلفی عربی هستند که درتاریخهای مشخصی وارد عراق شده و برای اقدامات تروریستی خود برنامه ریزی کرده اند و احتمالا برخی از آنها هنوز در بغداد، صلاح الدین، الانبار و مناطق دیگر حضور دارند.

سخنگوی طرح امنیتی بغداد تصریح کرد: از میان نه نفری که کشته شدند سه نفر در ماجرای کلیسای "سیده نجات"، پنج نفر درحمله به ناحیه "الرصافه" و نفر آخر خود را درمیان افراد داوطلب استخدام در ارتش عراق منفجر کرده بود و به هلاکت رسیده بودند.

وی از مردم عراق خواست که همکاری مستمری با نیروهای امنیتی داشته باشند و از ارائه هرگونه اطلاعاتی که منجر به دستگیری و ممانعت از عملیات تروریستی شود، خوداری نکنند