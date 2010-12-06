محمدباقر کلاهی اهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از وضعیت چاپ مجموعه شعر "شیر در سنگلاخ" خبر ندارد، گفت: چندی پیش از اداره ارشاد مشهد به من اطلاع دادند که وزارت ارشاد قرار است مجموعهای از شعرها را چاپ کند و از من خواستند که اگر کتاب شعری دارم، به آنها بدهم که من هم کتاب "شیر در سنگلاخ" را در اختیارشان قرار دادم که دیگر از آن خبری ندارم.
وی ادامه داد: مجموعه دیگری از شعرهایم را در دست گردآوری دارم که بخشی از آنها شعرهای بلند است که با تداعی آزاد از فضاهای مختلف عبور کرده و با رفت و آمد در زمان و مکان صورتهای جدید معنا را خلق میکند. در این شعرها اساطیر، باورهای دینی، پارههای زندگی روزمره، تیترهای روزنامهها، نثرهای ژورنالیستی و ... بروز پیدا میکند.
شاعر "باغی در منقار بلبلی" در توضیح بیشتر شعرهایش که قرار است آنها را در یک مجموعه منتشر کند، بیان کرد: بخش دیگر به شعرهای کوتاهتر اختصاص دارد که پس از چند مصرع وارد فضای داستانی شده و در 20 تا 30 مصرع به پایان میرسد.
کلاهی اهری که هنوز برای مجموعه جدیدش نامی انتخاب نکرده است، افزود: این شعرها حاصل تجربه سالهای زندگی من و برخورد با ادبیات، سینما، داستانهای عامیانه و ... است. این شعرها عبور تکههایی از زندگی از صافی ذهنم است که حال دیگر شکل خاطره به خود گرفتهاند.
وی اضافه کرد: این خاطرات هم از زندگی خودم است و هم دیگران و همچنین خاطرات و برداشتهای من از آدمهایی است که در ادبیات داستانی دنیا و ایران با آنها مواجه شدهام و در بین آنها از مضامین اساطیری و دینی یافت میشود تا ادبیات مدرن جهان.
شاعر مجموعه "کاش" با بیان اینکه صحبتهای اولیه را با ناشری داشته که هنوز به نتایج نهایی نرسیده است عنوان کرد: تاکنون پاک نویس این مجموعه به 200 صفحه رسیده و خوشبختانه ناشری که با او صحبت کردهام در زمینه حجم کتاب محدودیتی در نظر ندارد.
کلاهی اهری در پایان گفت: این شعرها قرار نیست بر اساس حجم از هم تفکیک شوند بلکه باید طوری در کنار هم چیده شوند که مشخص باشد در ادامه هم سروده شدهاند و یک نظم درونی آنها را به هم مرتبط میکند.
نظر شما