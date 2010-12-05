پایان رقابتهای بدمینتون و ژیمناستیک دختران لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مسئول انجمن بدمینتون آموزشگاههای دخترانه استان لرستان در مراسم پایانی این دوره از مسابقات به خبرنگار مهر گفت: پنج تیم ناحیه یک خرم آباد، بروجرد، پلدختر، معمولان و الشتر در مسابقات بدمینتون دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی استان شرکت کردند.

مریم حافظی ادامه داد: در این مسابقات که در سالن ورزشی حضرت معصومه (ص) برگزار شد در بخش انفرادی کیمیا پوراسماعیل از ناحیه یک خرم آباد، مائده ماکنانی از بروجرد و نگین آیینی و زهرا حسینی مشترکا مقام سوم را از آن خود کردند.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش تیمی ای دوره از مسابقات نیز بروجرد عنوان نخست را کسب کرد و تیم های ناحیه یک خرم آباد و پلدختر دوم و سوم شدند.

مسئول انجمن ژیمناستیک آموزشگاه های دخترانه استان لرستان نیز در پایان این دوره از رقابتها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 30 دانش آموز دختر مقطع ابتدایی و راهنمایی استان لرستان در سالن ورزشی حضرت معصومه در مسابقات ژیمناستیک دانش آموزی مسابقات کشوری شرکت کردند.

شکوه جانثاری با اشاره به برگزاری این مسابقات در مدت زمان دو روز، یادآور شد: در پایان این رقابتها در مقطع ابتدایی فائزه دولتشاه، هدیه رستمی، ثنا گله دار و رکسانا پیرداده حائز عناوین اول تا چهارم شدند.

وی خاطرنشان کرد: در مقطع راهنمایی نیز فاطمه دولتشاه، ستاره دیناروند، فائزه زارعی و زهرا طهماسبی مقام های برتر را کسب کردند.