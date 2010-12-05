80 درصد برنامه های بسیج سازندگی در دولت نهم و دهم انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سردار مجید خراسانی عصر یک شنبه در جلسه ستاد اردوهای هجرت 3 بسیج سازندگی استان خراسان شمالی اظهار داشت: رویکرد بسیج سازندگی و دولت رویکرد سازندگی و سرمایه گذاری برای جوانان است.

وی از جمله حمایتهای دولت نهم و دهم را کمک به ایجاد 21 هزار کلاس درس و اجرای برنامه های تقویتی بسیج سازندگی در مناطق محروم اعلام و تصریح کرد: تنها امسال دو هزار و 500 نفر از جوانان با حمایتهای دولت به مناطق محروم خراسان شمالی اعزام شده اند.

وی افزود: در کشورما 30 میلیون جوان وجود دارد که اگر از این سرمایه های عظیم استفاده نکنیم به ضرر کشور است.



وی بیان داشت: نباید نگاه ما در بسیج سازندگی نگاه به سازندگی هزینه ای باشد و باید سرمایه گذاری بر جوانان را در دستور کار خود قرار دهیم و در حوزه جوانان پیشگیری را مدنظر قرار دهیم.



وی افزود: امروز شعار همه با هم در جهاد سازندگی جای خود را به همه با هم در بسیج سازندگی داده است.



سردار خراسانی ادامه داد: معنای این شعار آن است که همه مسوولان، فرمانداران، بخشداران، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای بسیجی و جوانان باید برای آبادانی نقاط محروم کشور تلاش کرده از هیچ کوششی در این زمینه کوتاهی نکنند.



سردار خراسانی گفت: اگر این همکاری‌ها وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم برنامه‌های عمران و آبادانی را در کشور از جمله مناطق محروم به خوبی اجرایی کنیم.



وی بابیان این که کشور متعلق به مردم وجوانان است افزود: اعزام 45 هزار دانش آموز به مناطق محروم و بازسازی ۳۸ هزار مدرسه با دست جوانان نشاندهنده تمایل جوانان برای ساختن کشور است.



رئیس بسیج سازندگی کشور ادامه داد: در حوزه آسیب شناسی جوانان الگوی موفق جوانان را با طرح هجرت آغاز کردیم که استقبال زیاد جوانان نشان دهنده موفقیت در ارائه این طرح است.



وی بسیج سازمان سازندگی استان خراسان شمالی را نیازمند تقویت خواند و اذعان کرد: در استان باید نگاه بسیج سازندگی به سمت سرمایه گذاری برجوانان صورت بگیرد و مسئولان دستگاههای اجرایی استان نیز باید از این سرمایه ها حمایت کنند.



وی ایجاد کارهای پرتیراژ و پراکنده در سطح استان را از جمله برنامه های بسیج سازندگی برای استان خراسان شمالی اعلام کرد.



سردار خراسانی اظهار داشت: استان خراسان شمالی از ظرفیتها و پتانسیلهای زیادی برخوردار است که اجرای طرحهای بسیج سازندگی می تواند در این استان تحول ایجاد کند.

