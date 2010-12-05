۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

استیل آذین بالاخره پیروز شد!

تیم فوتبال استیل اذین در دیداری تدارکاتی با بازیکنان ذخیره اش برابر تیم فوتبال رعد پویان تهران به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال استیل آذین پس از شکست برابر ذوب آهن عصر امروز یکشنبه در زمین خیریه عمل برگزار شد و طی آن بازیکنانی که برابر حریف اصفهانی به میدان رفتند، در این تمرین تنها 45 دقیقه به ریکاوری پرداختند.

بازیکنان ذخیره هم در دیدار تدارکاتی برابر تیم فوتبال رعد پویان صف آرایی کردند و موفق شدند با نتیجه 3 بر صفر این تیم را شکست دهند. محمد غلامی، فریدون زندی و محسن خلیلی گل‌های استیل آذین را در این بازی به ثمر رساندند.

محمد خاکپور پس از اینکه جمعه هفته گذشته بصورت رسمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال استیل آذین انتخاب شد، عصر روز شنبه در مسابقات لیگ برتر برابر ذوب آهن با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. این تیم در حال حاضر قعرنشین رقابت‌های لیگ برتر است.

