۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

محرومیت فوتسالی قطعی شد/

درخواست استیناف بازیکنان دوپینگی فوتبال و فوتسال

دو بازیکن دوپینگی لیگ برتر فوتبال و فوتسال با ارائه درخواست استیناف به کمیته پزشکی خواستار تجدید نظر در رای محرومیت خود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دو نفر ازسه بازیکن دوپینگی فوتبال و فوتسال که به ترتیب به دوسال و سه ماه محرومیت از حضور در  میادین ورزشی محکوم شدند، امروز و تا قبل از پایان وقت اداری امروز(ساعت 16) درخواست استیناف خود را به کمیته پزشکی ارائه دادند.

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر اظهار داشت: با درخواست استیناف دو بازیکن فوتبال و فوتسال جلسه رسیدگی به این دو پرونده امشب با حضور 5 عضو کمیته استیناف برگزار و درخصوص این دو پرونده تصمیم گیری خواهد شد.

وی یادآورشد: با توجه به ارائه ندادن درخواست کتبی استیناف سومین بازیکن دوپینگی فوتسال محرومیت دو ساله این بازیکن قطعی است. 

هاشمیان تاکید کرد: رای این بازیکنان حداکثرتا صبح فردا دوشنبه اعلام می شود ولی با توجه به درخواست استیناف بازیکنان مذکور فعلا ازاعلام نام این بازیکنان خوداری می کنیم.

