ساختمان تشریفات فرودگاه رشت به دستگاه "ایکس ری" مجهز شد

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای طرح توسعه فرودگاه بین ‌المللی رشت و نیاز آن به تجهیزات الکترونیکی جدید، نصب دستگاههای "ایکس ری" ‪ مورد نیاز پیگیری خواهد شد.

وی عنوان کرد: درخواست این دستگاه‌ برای تسهیل در رفت و آمد مقامات عالی رتبه کشوری، لشکری و همراهان به استانداری گیلان داده شد، که با هزینه ای افزون بر660 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی خریداری، نصب و راه اندازی شد.

مدیرکل فرودگاه رشت همچنین با اشاره به‌ جابجایی سالانه 350 هزار مسافر از فرودگاه بین‌ المللی رشت، تهیه دستگاه " ایکس ری" برای تسهیل امور مسافران ‌و کاهش موارد بازرسی‌های سنتی از وسایل همراه مسافران را از دغدغه‌ های اصلی مدیریت فرودگاههای استان دانست.

وی خاطر نشان کرد: فرودگاه بین ‌المللی رشت با بیش از چهار دهه قدمت به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالا به کشورهای قفقاز، آسیای میانه و اروپا از جمله فرودگاههای مهم کشور است.