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۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۸

ساختمان تشریفات فرودگاه رشت به دستگاه "ایکس ری" مجهز شد

ساختمان تشریفات فرودگاه رشت به دستگاه "ایکس ری" مجهز شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه رشت گفت: با هدف افزایش ایمنی در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت یک دستگاه ایکس ری در سالن تشریفات این فرودگاه نصب و راه اندازی شد.

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای طرح توسعه فرودگاه بین ‌المللی رشت و نیاز آن به تجهیزات الکترونیکی جدید، نصب دستگاههای "ایکس ری"  مورد نیاز پیگیری خواهد شد.

وی عنوان کرد: درخواست این دستگاه‌ برای تسهیل در رفت و آمد مقامات عالی رتبه کشوری، لشکری و همراهان به استانداری گیلان داده شد، که با هزینه ای افزون بر660 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی خریداری، نصب و راه اندازی شد.

مدیرکل فرودگاه رشت همچنین با اشاره به‌ جابجایی سالانه 350 هزار مسافر از فرودگاه بین‌ المللی رشت، تهیه دستگاه " ایکس ری" برای تسهیل امور مسافران ‌و کاهش موارد بازرسی‌های سنتی از وسایل همراه مسافران را از دغدغه‌ های اصلی مدیریت فرودگاههای استان دانست.

وی خاطر نشان کرد: فرودگاه بین ‌المللی رشت با بیش از چهار دهه قدمت به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالا به کشورهای قفقاز، آسیای میانه و اروپا از جمله فرودگاههای مهم کشور است.

رضوانی ادامه داد: روزانه به طور میانگین 14 سورتی پرواز از فرودگاه بین ‌المللی رشت، انجام می‌شود.

کد مطلب 1204571

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