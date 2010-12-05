هیئت تجاری افغانستان وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این هیئت بزرگ اقتصادی به منظور توسعه روابط تجاری و افزایش صادرات و واردات کالا در این سفر نسبت به امضای تفاهم نامه اقدام خواهد کرد.

بنابر این گزارش تا ساعاتی دیگر این هیئت در محل سالن اجتماعات بانک ملی قزوین در نشستی با استاندار راه های اجرایی بسط مناسبات تجاری را بررسی خواهند کرد.

بازدید از چند واحد صنعتی در شهر صنعتی البرز، نشست با تجار و بازرگانان استان، دیدار با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین، بازدید از مناطق گردشگری و تاریخی و گفتگوی رودر رو با تجار از دیگر برنامه های این هیئت تجاری است.

هیئت تجاری کشور افغانستان مدت پنج روز در استان قزوین اقامت خواهد داشت و پس از آن عازم استان قم خواهد شد.

افغانستان با حجم سالانه بیش از یک میلیارد دلار پس از عراق دومین کشور وارد کننده کالا از ایران است.