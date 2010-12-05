لحظه مصدومیتم را به یاد نمی آورم

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سجاد بندی سعدی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: عصر روز شنبه آخرین عکسبرداری از ناحیه سرم صورت گرفت و پزشکان از وجود یک لخته خونی خبر دادند که هم اکنون مشغول درمان هستم، البته در آن صحنه از ناحیه مینیسک پا نیز دچار مصدومیت شدم و باید برای درمان آن نیز اقدام کنم.

وی درباره زمان بازگشت به تمرینات نیز گفت: هنوز مشخص نیست چه زمانی به تمرینات باز خواهم گشت، امیدوارم زودتر بهبود یابم و تیم گیتی پسند را در راه کسب عنوان قهرمانی همراهی کنم، هم اکنون حتی به راحتی نیز نمی توانم راه بروم و سرگیجه دارم که طبق نظر پزشکان طبیعی است و تا چند روز این وضعیت ادامه دارد.

بازیکن مصدوم تیم گیتی پسند اضافه کرد: هم اکنون در یکی از بیمارستانهای شیراز مشغول درمان هستم و به محض بهبود وضعیت راهی اصفهان می‌شوم تا کنار تیم باشم.

گیتی‌پسند در حال حاضر در رده دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال کشور قرار دارد و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می‌رود.