به گزارش خبرنگار مهر اردبیل، نایبعلی رحیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد توسعه منابع طبیعی و جنگلی استان اظهار داشت: این طرح به منظور افزایش سرانه سطح جنگل و فضای سبز استان محقق خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این طرح ملی که با استفاده از روش کشت پاییزه صورت می گیرد، 30 هکتار به مجموع فضای سبز و نیز 100 هکتار به میزان جنگلهای استان اضافه خواهد شد.



مدیر کل منابع طبیعی استان مزیت اصلی کشت پاییزه را دارا بودن زمان کافی برای کشت، بالا بودن ذخیره نزولات آسمانی، جلوگیری از خشکیدگی نهال و سرعت بالای رشد و نمو عنوان کرد.



وی افزود: بی شک اجرای طرح علاوه بر توسعه فضای سبز و جنگلهای استان، باعث استفاده مناسب از بستر آب و خاک و توسعه صنعت اکوتوریسم و جذب گردشگر در منطقه خواهد شد.

رحیمی همچنین از کسب رتبه اول استان اردبیل در خلع ید از اراضی ملی خبر داد، تصریح کرد: این استان بالاترین میزان خلع ید از اراضی ملی را در کشور دارد.

وی کسب این موفقیت را در گرو همکاری و مشارکت مردم عنوان کرد و ابراز داشت: هم اکنون بیش از 12 هزار هکتار از اراضی ملی استان به بیت المال بازگردانده شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان در پایان با اشاره به اجرای طرح تشدید برخورد با تخریب کنندگان و متجاوزان به عرصه های طبیعی استان خاطر نشان کرد: از آغاز این طرح تاکنون بیش از سه هزار و 400 پرونده تشکیل و به مراجع قضایی استان ارجاع شده است.