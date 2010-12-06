"کُت زوک" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر‌، این کتاب شامل 10 داستان طنز است که عنوان برخی از آنها عبارتند از التزام، بازار کلاه، شهر یعنی محله شهر، صفر مش صغری و نایب رئیس انجمن سخنرانی.

در داستان "تغارو خیرالنسا" می‌خوانیم: بی‌بی که مشهدی شد، آباجی همه کاره خانه شد. نصف روز نبود که از گاراژ گیتی‌نورد برگشته بودیم که آباجی گیر داد که: بدو. بدو برو در خانه خیرنسا تغارش بگیر و بیا... بدو تا عمه‌جان نفهیده زود بیا. و این را آنقدر سریع و تند گفت که نتوانستم بپرسم مگر خودمان تغار نداریم!... مگر چه شده که عمه‌جان نباید بفهمد!... و حتی فرصت نشد که به بهانه دلتنگی بی‌بی از زیر کار در بروم.

زبان محبی در "کت زوک" با گویش کرمانی و داستانهای او نیز با آداب و رسوم و باورهای این منطقه از کشور آمیخته است.

مهدی محبی ‌متولد سال 1329 کرمان علاوه بر نوشتن داستان، شعر نیز می‌سراید و پیش از این دو کتاب "صبح نارنجستان" و "سرود سرد گلایه" از سروده‌های وی منتشر شده است.

کتاب "کت زوک" با شمارگان 1650 نسخه در 104 صفحه و به قیمت 2400 تومان منتشر شده است.

