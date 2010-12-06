  1. هنر
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۳

"کُت زوک" منتشر شد

مجموعه داستان "کت زوک" نوشته مهدی محبی کرمانی از سوی نشر آموت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر‌، این کتاب شامل 10 داستان طنز است که عنوان برخی از آنها عبارتند از التزام، بازار کلاه، شهر یعنی محله شهر، صفر مش صغری و نایب رئیس انجمن سخنرانی.

در داستان "تغارو خیرالنسا" می‌خوانیم: بی‌بی که مشهدی شد، آباجی همه کاره خانه شد. نصف روز نبود که از گاراژ گیتی‌نورد برگشته بودیم که آباجی گیر داد که: بدو. بدو برو در خانه خیرنسا تغارش بگیر و بیا... بدو تا عمه‌جان نفهیده زود بیا. و این را آنقدر سریع و تند گفت که نتوانستم بپرسم مگر خودمان تغار نداریم!... مگر چه شده که عمه‌جان نباید بفهمد!... و حتی فرصت نشد که به بهانه دلتنگی بی‌بی از زیر کار در بروم.

زبان محبی در "کت زوک" با گویش کرمانی و داستانهای او نیز با آداب و رسوم و باورهای این منطقه از کشور آمیخته است.
مهدی محبی ‌متولد سال 1329 کرمان علاوه بر نوشتن داستان، شعر نیز می‌سراید و پیش از این دو کتاب "صبح نارنجستان" و "سرود سرد گلایه" از سروده‌های وی منتشر شده است.

کتاب "کت زوک" با شمارگان 1650 نسخه در 104 صفحه و به قیمت 2400 تومان منتشر شده است.
 

