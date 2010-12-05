4200 میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، مصوب کرد مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء‌(ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور برای کمک به اجرای طرح‌های توسعه خدمات حمل و نقل عمومی با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص پیدا کند.

این اعتبار به منظور تامین منابع مالی برای برقراری خط اعتباری در کارت سوخت حداقل یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خوروی حمل و نقل عمومی ‌کشور و کمک به حمل و نقل ریلی و دریایی و نیز کمک به خرید اتوبوس شهری و تامین هزینه‌های خرید خودروهای فرسوده و سایر هزینه‌های تبعی، مدیریتی، بازرسی، اطلاع‌رسانی و پیشگیری و مدیریت تبعات آن به تدریج و متناسب با عملکرد در اختیار وزارت کشور برای هزینه کرد توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار ‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین بر اساس جزء (ب) بند 9 قانون بودجه امسال، به دولت اجازه داده شده به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‎گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور و تصویب هیئت‎وزیران هزینه می شود.

این مصوبه توسط محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس‌جمهور ، برای اجرا ابلاغ شده است.