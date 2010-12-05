۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۱

قناعت:

جنگلهای گلستان هر 7 سال دچار حریق می شوند

جنگلهای گلستان هر 7 سال دچار حریق می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: به طور میانگین هر هفت سال یکبار آتش‌سوزی با این کیفیت و وسعت در جنگل‌های استان رخ می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: ایجاد پایگاه امدادی منطقه‌ای و اطفاء حریق شمال و استان‌های شمالی باعث خواهد شد تا در آینده بتوانیم برای پیش‌بینی و کنترل آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال اقدامات مناسبی انجام دهیم.

استاندار گلستان در ادامه با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در روزهای گذشته برای مهار و اطفای حریق در جنگل‌های گلستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر شش فروند بالگرد و یک فروند هواپیمای سمپاش وزارت جهادکشاورزی در منطقه حاضر هستند و عملیات اطفای حریق را دنبال می‌کنند.

کارشناسان روسی حاضر به همکاری برای مهار آتش نشدند

قناعت همچنین به درخواست کمک ایران از کارشناسان روسی برای مهار و اطفای آتش در جنگل‌های گلستان اشاره و عنوان کرد: کارشناسان روسی به دلایل فنی قادر به همکاری در این باره نشدند.

وی توضیح داد: درخواست ما از کارشناسان روسی بارور کردن ابرها به منظور بارش باران مصنوعی بود که پس از برگزاری چند جلسه در سازمان هواشناسی کشور، این کارشناسان به دلیل مهیا نبودن شرایط جوی، به درخواست همکاری ایران جواب منفی دادند.

قناعت تاکید کرد: در حال حاضر همه امکانات از نیروهای انسانی و امکانات فنی در منطقه مهیا است و در صورتی که باران نیز به کمک جنگل بیاید آتش ظرف مدت کوتاهی کاملا اطفاء خواهد شد.

به گفته قناعت تاکنون در 600 تا 700 هکتار از جنگل‌های استان اطفای حریق صورت گرفته است.

استان گلستان در شمال ایران بیش از430 هزار هکتار جنگل و بالغ بر یک میلیون هکتار مرتع دارد و جنگل‌های گلستان با 80 گونه درختی و 50 گونه درختچه‌ای از گلوگاه در غرب تا گلیداغ در شرق استان گسترده شده است. 

