به گزارش خبرنگار مهر، "ولادو جوروویچ" مربی صربستانی است که با انعقادی قراردادی یک ساله هدایت تیم توزین الکتریک کاشان را برای حضور در فصل جدید رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور بر عهده گرفته است.
این مربی 62 ساله حرفه مربیگری را با تیم "اوک بگوراد" آغاز کرد و تاکنون مربیگری در کنار تیمهایی مانند "اسلوبودا دیتا"، "شیبنکا"، "زادار"، "کرونا"، "زوزدا" در یوگسلاوی پیشین به همراه "پانینوس"، "آریس "، AEK یونان را تجربه کرده است.
"جوروویچ" که دورههای مربیگری بینالمللی متعددی را پشت سرگذاشته است در مسابقاتی مانند کاپ فرانسه، قهرمانی اروپا، لیگ بسکتبال بلگراد، کاپ صربستان، کاپ مونته نگرو و کاپ یونان عنوانهای مختلفی همراه با تیمهای ملی یا باشگاهی که هدایت آنها را بر عهده داشته، به دست آورده است.
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