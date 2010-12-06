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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۷

توزین الکتریک با مربی صربستانی در لیگ برتر بسکتبال شرکت می‎کند

توزین الکتریک با مربی صربستانی در لیگ برتر بسکتبال شرکت می‎کند

تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان دومین حضور خود در رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با حضور یک مربی صربستانی تجربه می‏کند.

به گزارش خبرنگار مهر، "ولادو جوروویچ" مربی صربستانی است که با انعقادی قراردادی یک ساله هدایت تیم توزین الکتریک کاشان را برای حضور در فصل جدید رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور بر عهده گرفته است.

این مربی 62 ساله حرفه مربیگری را با تیم "اوک بگوراد" آغاز کرد و تاکنون مربیگری در کنار تیم‎هایی مانند "اسلوبودا دیتا"، "شیبنکا"، "زادار"، "کرونا"، "زوزدا" در یوگسلاوی پیشین به همراه "پانینوس"، "آریس "، AEK یونان را تجربه کرده است.

"جوروویچ" که دوره‎های مربیگری بین‎المللی متعددی را پشت سرگذاشته است در مسابقاتی مانند کاپ فرانسه، قهرمانی اروپا، لیگ بسکتبال بلگراد، کاپ صربستان، کاپ مونته نگرو و کاپ یونان عنوان‎های مختلفی همراه با تیم‎های ملی یا باشگاهی که هدایت آنها را بر عهده داشته، به دست آورده است.

این مربی به طور رسمی کار خود را با تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان آغاز کرده است. باشگاه توزین در تلاش است تا در کنار این مربی صربستانی دو بازیکن آمریکایی را به خدمت بگیرد.
 
تیم بسکتبال توزین الکتریک سال گذشته در اولین حضور خود در لیگ برتر در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت و به عنوان پدیده مسابقات معرفی شد.
 
کد مطلب 1204586

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