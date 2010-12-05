به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال ساعت 9 صبح روز دوشنبه درحالی در محل آکادمی فوتبال برگزار میشود که آن در خصوص ادامه همکاری کادر فنی تیمهای نوجوانان، جوانان و امید فوتبال کشورمان بحث و بررسی خواهد شد.
در این نشست که با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج، مهدی محمد نبی، فریدون معینی، امیرقلعه نویی، منصور ابراهیم زاده، افشین قطبی، غلامحسین پیروانی، علی دوستی مهر، اکبر محمدی و هومن افاضلی برگزار میشود، حاضران عملکرد تیمهای پایه را مورد بررسی قرار داده و تصمیم نهایی خود را در خصوص سرمربیان این تیمها به کمیته تیمهای ملی منعکس میکند.
این کمیته هم پس از جمع بندی کامل، تصمیم مشورتی خود را برای اعلام نظر نهایی به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام میکند تا وضعیت هدایت تیمهای نوجوانان، جوانان و امید مشخص شود.
البته در نشست امروز دوشنبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص عملکرد کادر فنی تیمهای نوجوانان، جوانان و امید بحث و بررسی صورت گرفت اما مقرر شد هرگونه تصمیم گیری در خصوص ادامه همکاری کادر فنی این تیمها در جلسه کمیته فنی مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.
