۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۸

نخستین پیمانکار شبکه راه دور زیرساخت فعالیت خود را آغاز می‌کند

معاون اداره کل مهندسی شبکه و امور استانهای شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: نخستین پیمانکار نگهداری و توسعه شبکه راه دور شرکت ارتباطات زیرساخت در منطقه 6 مخابراتی فعالیت خود را به زودی آغاز می ‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان افتخار با بیان این مطلب افزود: شرکت "دانیال کیا" برنده نگهداری شبکه راه دور شرکت ارتباطات زیرساخت، در منطقه 6 مخابراتی کشورمان شده است و به دنبال انعقاد قرارداد تحویل مراکز شبکه راه دور شرکت ارتباطات زیرساخت به این شرکت آغاز شده است.

وی با بیان اینکه منطقه 6 مخابراتی شامل دو استان خوزستان و لرستان است گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت به دنبال برگزاری مناقصه نگهداری و توسعه شبکه راه دور زیرساخت و اعلام نتایج آن از طریق پیمانکاران واجد شرایط این شبکه را مدیریت خواهد کرد.
کد مطلب 1204590

