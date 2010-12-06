دره سپید در قزوین به روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین به مناسبت ماه محرم نمایش دینی و مذهبی دره سپید به نویسندگی و کارگردانی حسین علیجانی هنرمند قزوینی در سالن نمایش تالار علامه رفیعی قزوین به روی صحنه رفته است.

این نمایش داستان آرزوی عزیمت پیرزن مومنی از منطقه الموت قزوین است که برای زیارت بارگاه ملکوتی ثامن الحجج امام رضا(ع) عازم می شود اما در مسیر راه از این زیارت باز می ماند و جان به جان آفرین تسلیم می کند.

این نمایش لطیف و عرفانی عمق نیت های پاک و درونی انسانهای خداجو که در مسیر خدمت به مردم از آرزوهای خود می گذرند را در فضایی معنوی و ساده به تصویر می کشد.

مینا سیاح، فرشید قلی پور و عمار رسولی به خوبی از ایفای نقش های خود در این نمایش برآمده اند.

موسیقی دلنشین و تاثیرگذار این نمایش هم توسط فرامرز نصیری ساخته شده و با آواز تورج بهرامی فضای حزن انگیز و تاثیر گذاری را در نمایش ایجاد کرده است.

همچنین نسرین عجمی به عنوان دستیار کارگردان و زهرا علیجانی به عنوان مشاور نویسنده با حسین علیجانی نویسنده وکارگردان این اثر همکاری کرده اند.

در نمایش دره سپید محمد اسدی: طراحی صحنه، امیر امیدی راد: طراح نور، نسرین عجمی: طراح لباس، هادی برجی: طراح چهره، محمد رزاقی: طراح پوستر و بروشور، مهدی اسدی و صادق بابایی: بازی کردانان صحنه و مهدی عباسی: سرپرست گروه هستند.

نمایش دره سپید به مدت 10 روز در سالن نمایش تالار علامه رفیعی قزوین به روی صحنه است.

این نمایش در مدت چند روز اجرا مورد استقبال هنرمندان شهر قرار گرفته است.