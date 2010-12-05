ارتباط بیشتر بخشهای تعاون ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری عصر یکشنبه در بازدید از اتاق تعاون استان با بیان این مطلب گفت: ارتباط بیشتر بخش های مختلف تعاون، ضامن توسعه سریعتر و همه جانبه این بخش است.

وی افزود: اتاق تعاون به عنوان عالیترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور در توسعه همه جانبه و کیفی فعالیت های بخش تعاونی در حوزه های مختلف به ویژه کمک به تحقق سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی کشور نقش مهمی دارد.

وی به آموزش، ترویج و تحقیقات به منظور تعمیم و توسعه مشارکت عمومی و ارتقاء بهره وری در تعاونیها به عنوان یکی از وظایف اتاق تعاون اشاره و تصریح کرد: برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونیها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها و بین بخش تعاونی با دیگر بخش های اقتصادی کشورها از جمله وظایف مهم اتاق تعاون است.

مدیرکل تعاون استان اذعان داشت: اتاق تعاون با انجام تمام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی می تواند در جهت توسعه بخش تعاونی گام بلندی بردارد.

اتاق تعاون استان گلستان خدماتی از قبیل ثبت شرکت ها، انجام تغییرات ثبتی، حضور در مجامع، مشاوره و راهنمایی در خصوص امور تعاونی ها، تهیه طرح های توجیهی، تشکیل پرونده های تسهیلاتی، مشاوره در مورد تنظیم صورت های مالی، مشاوره امور مالیاتی و حسابداری، مشاوره حقوقی و سرمایه گذاری، بررسی صورت های مالی مربوط به شرکت های تعاون و برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه مالی را ارائه می کند.



