21 هزار آمپول روانگردان در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سردار سیروس سجادیان از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده شهر شیراز خبر داد و گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده به توزیع و مصرف موادمخدر، در شهرستان شیراز ماموران انتظامی فارس 150باب اماکن آلوده به توزیع و مصرف موادمخدر را شناسایی و در یک عملیات منظم 24 ساعته از این اماکن بازرسی کردند.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح بیش از 21 هزار عدد آمپول اعتیادآور، بیش از چهارکیلوگرم انواع موادمخدر، دو قبضه سلاح کمری، مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی کشف شد علاوه بر این چهار دستگاه خودرو، هشت دستگاه موتورسیکلت و10دستگاه تلفن همراه توقیف و 73 نفر متهم دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملیاتهای پلیس برای کشف موادمخدر پرداخت و گفت: ماموران پلیس مبازره با موادمخدر فارس دو نفر را که اقدام به تهیه و حمل موادمخدر از استانهای شرقی کشور و توزیع در سطح این استان می کردند شناسایی و پس از انجام بیش از یک ماه کار اطلاعاتی خودرو سایپا این دوقاچاقچی را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 545 کیلوگرم تریاک و 100 کیلوگرم حشیش که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.

سردار سجادیان ادامه داد: در عملیات دیگری ماموران پس از شناسایی یک باند تهیه و توزیع موادمخدر در اطراف شیراز از یک دستگاه خودرو وانت پیکان متعلق به اعضای این باند مقدار 104کیلوگرم حشیش وهمچنین ماموران انتظامی شهرستان داراب در ایستگاه بازرسی قلاتویه از مسافر یک دستگاه خودرو پژو 405 مقدار هفت کیلوگرم تریاک کشف کردند.

وی اظهار داشت: در یک عملیات دیگر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فسا نیز در بازرسی از منزل فردی موفق به کشف مقدار 58 کیلو و 500 گرم تریاک و دستگیری متهم شدند همچنین در سپیدان نیز ماموران انتظامی آن شهرستان از یک دستگاه خودرو پ‍‍ژو 405 مقدار شش کیلو و 400 گرم تریاک کشف کردند.