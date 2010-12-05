دستگیری کارمند متخلف بانک به جرم اختلاس در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، رئیس پلیس آگاهی استان لرستان در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در پی گزارش مسئولین بانک مبنی بر وقوع اختلاس کارآگاهان مبارزه با جرائم اقتصادی وارد عمل شدند و با زیر نظر گرفتن شعبه مورد نظر و بررسی اسناد و مدارک توانستند متهم را شناسایی کنند.

سرهنگ خدامراد کبکی ادامه داد: کاراگاهان با بررسی های اولیه دریافتند که فردی به هویت س - ب مبالغی را از حساب مشتری به نفع خود برداشت کرده، که پس از انجام مراحل قضایی متهم توسط کارآگاهان دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی افزود: در بازجویی های به عمل آمده متهم مدعی شد که موضوع مربوط به اختلاف حسابهای بانکی بوده ولی در ادامه با اخذ نظریه کارشناسان و بازرسان بانک و سایر دلائل و مستندات لازم متهم به بزه انتسابی اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان یادآور شد: متهم با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود با برداشت پول از حساب های بانکی مشتریان این پول را به حساب شخصی خود یا اقوامش واریز می کرده است.

سرهنگ کبکی خاطر نشان کرد: پس از بیان نحوه اختلاس، متهم با صدور قرار روانه زندان شد و موضوع توسط کاراگاهان تحت بررسی بیشتر و دقیقتر قرار گرفت که نتیجه آنها متعاقبا اعلام می شود.