۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۳

گردهمایی توجیهی شورای هیئات مذهبی لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: گردهمایی توجیهی شورای هیئات مذهبی لرستان با حضور اعضای این شورا در اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان ظهر یکشنبه در این گردهمایی در سخنانی با تاکید بر ضرورت حضور و استفاده از روحانی در هیئات مذهبی سطح استان، اظهار داشت: توجه به ارزش ها و سرمایه های معنوی عاشورا و الگو گرفتن و جذب و آشنا کردن قشر جوان و نوجوان با معارف اسلامی از برنامه هایی است که هیئات مذهبی باید به آن توجه و اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: نظارت و هدایت هیئات مذهبی، افزایش سطح آگاهی‌های مدیران هیئات مذهبى، تغذیه فکری و سلامت مداحی‌ها از دیگر وظایف شورای هیئات مذهبی استان است که باید از سوی اعضا این شورا مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به آغاز دهه محرم، خواستار نظارت بر مراسم های عزاداری حضرت اباعبدالله(ع) در راستای برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم ها و دور از هر گونه خرافه گرایی در این زمینه شد. 

بنابر این گزارش در این گردهمایی رئیس شورای هیئات مذهبی خرم آباد نیز در سخنانی پیرامون وظایف شورای هیئات مذهبی مطالبی را عنوان کرد.

در این گردهمایی همچنین مسائل و مشکلات هیئات مذهبی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پیرامون برگزاری مراسمات ایام محرم تصمیماتی اتخاذ شد.

کد مطلب 1204614

