پرسپولیس و فرهاد مجیدی جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی تخلفات منتسب به هواداران باشگاه پرسپولیس به شرحی که در گزارش داور، ناظر داوری ، نماینده فدراسیون و نیز تصاویر پخش شده در برنامه های تلویزیونی منعکس شد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هواداران این تیم را به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت 6 ماه محکوم و باشگاه پرسپولیس را به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. کمیته انضباطی تاکید کرده است تکرار تخلف از سوی هواداران پرسپولیس موجب اجرایی شدن محرومیت تعلیقی خواهد شد.

این کمیته همچنین درخصوص تخلفات منتسب به فرهاد مجیدی در دیدار استقلال و پاس همدان با توجه به گزارش داور درباره اهانت فرهاد مجیدی و استفاده از الفاظ ناشایست با توجه به سوابق قبلی، مهاجم تیم استقلال را به دوجلسه محرومیت تعلیقی و پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. کمیته انضباطی در رای خود تصریح کرده حکم محرومیت تعلیقی فرهاد مجیدی دارای مهلت قانونی 6 ماهه است.