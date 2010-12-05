  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

با رای کمیته انضباطی فوتبال؛

پرسپولیس و فرهاد مجیدی جریمه شدند

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس را به دلیل تخلف تماشاگران این باشگاه به جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی تخلفات منتسب به هواداران باشگاه پرسپولیس به شرحی که در گزارش داور، ناظر داوری ، نماینده فدراسیون و نیز تصاویر پخش شده در برنامه های تلویزیونی منعکس شد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هواداران این تیم را به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت 6 ماه محکوم و باشگاه پرسپولیس را به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. کمیته انضباطی تاکید کرده است تکرار تخلف از سوی هواداران پرسپولیس موجب اجرایی شدن محرومیت تعلیقی خواهد شد.

این کمیته همچنین درخصوص تخلفات منتسب به فرهاد مجیدی در دیدار استقلال و پاس همدان با توجه به گزارش داور درباره اهانت فرهاد مجیدی و استفاده از الفاظ ناشایست با توجه به سوابق قبلی، مهاجم تیم استقلال را به دوجلسه محرومیت تعلیقی و پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. کمیته انضباطی در رای خود تصریح کرده حکم محرومیت تعلیقی فرهاد مجیدی دارای مهلت قانونی 6 ماهه است.
کد مطلب 1204619

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها