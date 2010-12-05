ایتالیا خواهان عفو "طارق عزیز" شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "هوشیار زیباری" در نشست خبری با "فرانکو فراتینی" همتای ایتالیایی اش که از عراق دیدار می کند، گفت: بسیاری از کشورها عربی و خارجی و سازمانهای بین المللی خواستار عفو "طارق عزیز" وزیر خارجه رژیم سابق هستند.

وی افزود: وزیر خارجه ایتالیا نیز خواستار عفو یا ابطال حکم اعدام وی شده است. روسیه، واتیکان و کشورهای عربی هم درخواست مشابهی ارائه کرده اند.

زیباری تصریح کرد: ما به وزیر ایتالیایی تاکید کردیم که دستگاه قضایی دراین باره صاحب رای است و ما به قوه قضائیه احترام می گذاریم و تصمیم نهایی با این دستگاه است، زیرا "عزیز" از همه حقوق قضایی درمراحل محاکمه استفاده کرده و همه باید به دستگاه قضایی احترام بگذارند.

شایان ذکر است که "طارق عزیز" وزیر خارجه زمان "صدام" به اتهام پاکسازی احزاب دینی اخیرا به اعدام محکوم شد."جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق اعلام کرده که هرگز حکم اعدام وی را امضا نخواهد کرد.