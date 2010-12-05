دو افسر پلیس پاکستان در رابطه با ترور "بوتو" بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دادگاه ضد تروریسم پاکستان دو افسر ارشد پلیس این کشور را به کوتاهی در حفظ امنیت رهبر فقید حزب مردم، متهم و حکم بازداشت آنها را صادر کرد.

بر این اساس "سعود عزیز" رئیس پیشین پلیس راولپندی و "خرم شهزاد" معاون وی باید در مورد اتهامات وارده به دادگاه پاسخگو باشند.

این اقدام در ادامه رسیدگی به پرونده ترور نخست وزیر اسبق پاکستان صورت گرفته است. بوتو در حمله ای تروریستی در سال 2007 در راولپندی کشته شد و از آن زمان تا کنون دستگاه قضایی و امنیتی این کشور نتوانسته عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی کند.

این در حالی است که برخی گزارشها از دست داشتن "بیت الله محسود" سرکرده پیشین طالبان در عملیات ترور بوتو حکایت دارد. محسود سال گذشته در حمله هوایی آمریکا به مناطق مرزی پاکستان کشته شد.

گفتنی است تیم مشترک تحقیقاتی دولت پاکستان در گزارش اولیه خود درباره قتل بی نظیر بوتو تصریح کرده که این حادثه در مدرسه حقانیه واقع توسط بیت الله محسود رهبر سابق طالبان پاکستان طراحی شد.

