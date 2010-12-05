دانشمندان انقلابی سهم عظیمی در خنثی کردن نقشه های شوم دشمن دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کامران دانشجو در پیام خود به مناسبت شهادت شهید مجید شهریاری زنجانی که توسط دکتر شجاعی مشاور وزیر علوم خوانده شد، افزوده است: انقلاب اسلامی ایران از ابتدای پیروزی پایگاه های اقتدار جهانی را یک به یک در هم کوبیده بگونه ای که نه تنها دشمن را از دست درازی به ایران اسلامی نا امید کرده است بلکه در سالهای اخیر دشمن را در چپاول کشورهای اسلامی نیز نا کام گذاشته است.

این پیام یادآور شده است: هر چند در این تلاش سی ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقشار مختلف وسخت کوش کشور نقش خود را بخوبی ایفا کرده اند اما محققان و متخصصان و دانشمندان انقلابی سهم عظیمی در خنثی کردن نقشه های شوم دشمن داشته اند چنانکه استکبار جهانی پس از سی سال دشمنی با ما نظاره گر یک واقعیت است و آن اینکه ایران اسلامی در سایه رهنمودهای امام راحل و رهبری های خردمندانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای بدونه توجه به قطعنامه ها تحریم ها وتهدیدها روز به روز شاداب تر وسر فراز تر از گذشته در جهان درخشیده و الگو و تکیه گاهی برای همه آزادیخواهان جهان گشته است.

دانشجود در ادامه پیام خود می افزاید: دشمنان که دانشمندان را قوای محرکه اصلی این حرکت عظیم می دانستند از سال گذشته ترور این عزیزان را با شهادت دکتر علیمحمدی آغاز و هفته گذشته با شهادت دکتر مجید شهریاری و زخمی کردن دکتر فریدون عباسی ادامه دادند، غافل از اینکه این کشور مهد دانشمندان و اندیشیدن است و تجربه سالهای گذشته آنهم زمانی که نهال انقلاب اسلامی ایران نوپا بود و دشمن در فاصله کوتاهی بیش از 100 نفر از مقامات عالی رتبه کشور از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، نخست وزیر، وزرا و نمایندگان مجلس گرفته تا سایر مقامات را به شهادت رساندند که این حرکتهای مذبوحانه نه تنها خللی در حرکت انقلابی امت اسلامی ایران پیش نمی آورد بلکه با تلاش بدون وقفه، بزودی سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را شاداب تر از گذشته جشن می گیریم.

وزیر علوم در پیام خود به مراسم بزرگداشت شهید شهریاری زنجانی افزوده است: بنابراین هرچند شهادت این دانشمندان عزیز ستاره ای از آسمان پر ستاره ما را می گیرد اما این حرکتهای هدفدار دشمن ستاره های این آسمان پر فروغ را به مهتاب تبدیل می کند.

کامران دانشجو ادامه داده است: اینجانب شهادت این برادر بزرگوار، دانشمند و متعهد جناب آقای پرفسور مجید شهریاری که از دیار عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت و مردمی و مردانگی یعنی زنجان شهید پرور هستند به رهبری معظم انقلاب و خانواده و بستگان محترم آن شهید عزیز و به همه دانشگاهیان بویژه مردم محترم زنجان تسلیت عرض کرده برای آن شهید علو درجات و همنشینی با اهل بیت عصمت و طهارت و برای بازماندگان و همشهریان محترم ایشان سلامتی و صبر واجر آرزومندم.