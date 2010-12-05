به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله غیاثالدین طهمحمدی یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فدک همدان که با حضور مسئولان استانی و برخی از مسئولان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه اسلام در تمام فضیلتها را مختص به مرد نداشته است تصریح کرد: مرد وزن در تمام تکالیف شریک هستند.
وی با بیان اینکه زنان، هم مربی زنان و هم مربی مردان هستند اضافه کرد: فرمایش امام راحل(ره) در مورد اینکه از دامن زن مرد به معراج میرود به ارزش و منزلت زن را بیان کرد.
وی از خواهران طلبه خواست تا انتظارات خود را از مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران افزایش ندهند، یاد آور شد: خواهران طلبه باید اهداف مقدس، خود را ارتقا دهند به گونهای که یک روز در دورترین نقاط کشور امکان فراگیری معارف دینی را داشته باشند.
آیتالله طهمحمدی با اشاره به تعداد فراوان دانشجویان در استانهای مختلف کشور، خاطرنشان ساخت: تعداد طلاب آقا و خانم نسبت به این تعداد دانشجویان بسیار اندک است.
وی از بانوان طلبه خواست تا به تقویت، بعد معنوی خود در کنار بعد علمی تلاش کنند گفت: فراگیری علوم دینی بدون پرداختن به معنویت بی ارزش است.
امام جمعه همدان با اشاره به تلاشهای آیتالله شرعی مدیر حوزههای علمیه خواهران در زمینه شکلگیری منسجم حوزههای علمیه خواهران افزود: شکلگیری مدارس علمیه خواهران با این سطح قابل قبول، نظم را مدیون تلاشهای آیتالله شرعی هستیم.
114 طلبه در موسسه آموزشی عالی حوزوی فدک همدان تحصیل میکنند
در این مراسم همچنین حجتالاسلام سید محمد حسن فاضلیان مدیر منطقه هشت حوزههای علمیه خواهران در سخنانی با اشاره به تحصیل 114 طلبه در موسسه آموزشی عالی حوزوی فدک همدان اظهار داشت: این طلاب در مقطع سطح 3 (کارشناسی ارشد) مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود: از میان طلاب، 37 نفر از امکانات خوابگاهی نیز استفاده میکنند.
مدیر منطقه 8 حوزههای علمیه خواهران گفت: طلاب این موسسه در رشتههای تخصصی فقه، تفسیر و کلام اسلامی تحصیل میکنند.
شایان ذکر است بر اساس مصوبه شورای عالی حوزههای علمیه مدارس علمیه سطح 3 به موسسات آموزش عالی حوزوی تغییر نام یافتهاند.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقه در استان همدان با تأکید بر تقویت بعد معنوی در میان طلاب فراگرفتن علوم دینی بدون توجه به معنویات را بیارزش عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله غیاثالدین طهمحمدی یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فدک همدان که با حضور مسئولان استانی و برخی از مسئولان مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه اسلام در تمام فضیلتها را مختص به مرد نداشته است تصریح کرد: مرد وزن در تمام تکالیف شریک هستند.
