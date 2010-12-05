نتانیاهو به ناتوانی تل آویو در مهار آتش اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، در پی انتقادهای داخلی و خارجی نسبت به عملکرد ضعیف دولت "بنیامین نتانیاهو" در مهار آتش سوزی در شمال مناطق اشغالی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر لزوم کمکهای بین المللی تاکید کرد.

وی همچنین از توافقهای صورت گرفته برای کمک گرفتن از ابرتانکرهای بوئینگ 474 با قابلیت حمل 80 هزار لیتر در عملیات مهار آتش در سرزمینهای اشغالی خبر داد.

این در حالی است که با وجود کمکهای کشورهایی مانند روسیه، آمریکا، ترکیه، یونان و شمار دیگری از کشورهای جهان به گروههای اطفاء حریق در سرزمینهای اشغالی، دولت صهیونیستی نتوانسته آتش را مهار کند.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرده است: از زمان آغاز آتش سوزی در مناطق شمالی فلسطین اشغالی در روز پنج شنبه بیش از 15 هزار ساکن شهرکهای صهیونیستی از این مناطق گریخته اند.