تمهیدات جدید وزارت کشور برای حفاظت از جان دانشمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار در حاشیه سفر به شهریار در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره دستگیری عوامل ترور دو استاد دانشگاه اظهار داشت: ملت ایران می دانند که استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل از پیشرفت ایران عصبانی هستند و به همین علت سرویس های جاسوسی آنها مانند موساد، CIA ،MI6 دست به عملیات های تروریستی می زنند.



نجار افزود: عملیات تروریستی دو دانشمند نخبه ایرانی نشان از سردرگمی دشمنان ملت ایران دارد اما قطعا دشمنان باید بدانند مردم کشور ما با این عملیات های تروریستی عزم خود را برای ادامه راه و توسعه و پیشرفت بیشتر جدی می کنند.



وزیر کشور خاطر نشان کرد: مردم کشور ما حیله های دشمن را شناخته اند، چرا که دشمن از سوی قطعنامه صادر می کند و اسامی دانشمندان ایرانی را در قطعنامه ها فاش می کند و از سوی دیگر عوامل آنها دست به ترور همان دانشمندان می زنند و این موضوع دست دوگانه دشمن را رو کرده است.



نجار اظهارداشت: مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشور درخصوص پیگیری ترور دو دانشمند ایرانی اقدامات خوبی را انجام دادند و در وزارت کشور و اطلاعات و سایر بخش های مربوطه اقدامات ویژه ای صورت گرفته است.



نجار گفت: جلسه ویژه ای بعد از این حوادث تروریستی در وزارت کشور برگزار شد و تمهیدات ویژه ای را اندیشیدیم و در این جلسه برنامه ریزی های جدیدی برای حفاظت از جان دانشمندان و متخصصان طراحی کرده ایم.



مصطفی محمدنجار اظهار داشت: ما اکنون در حال پیگیری دستگیری عوامل و عناصر این ترورها هستیم که برخی از این عناصر دستگیر شدند که در اعترافاتی که داشته اند دست عوامل دشمن صهیونیستی کاملا روشن است.



وزیر کشور همچنین اظهار داشت: ملت عزیز ایران مطمئن باشند تا گرفتن خون شهید شهریاری ، خادمان این شهدا دست از تلاش برنمی دارند.



وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از شورای شهر، فرماندار و شهردار شهرستان شهریار گفت: امروز همزمان شاهد افتتاح حدود صد پروژه عمرانی هستیم که بنده 3 پروژه را امروز در این شهرستان افتتاح کردم .



مصطفی محمد نجار افزود: حجم کار نسبت به گذشته بسیار بالا است و مقایسه حجم پروژه های دولت نهم و دهم با دوره های قبلی تصاعدی است.



نجار با اشاره به برخی از پروژه های عمرانی افتتاح شده در شهرستان شهریار تصریح کرد: فرهنگسرای غدیر 12 هزار مترمربع مساحت دارد و حدود 2 هزار و 500 متر مربع فضای مناسب فرهنگی و تربیتی برای جوانان و نوجوانان دارد و 3 میلیارد تومان برای این پروژه عمرانی هزینه داشته است.



وی همچنین به پروژه استخرشنا که امروز توسط وی افتتاح شد، اشاره کرد و گفت: این پروژه یک میلیارد تومان هزینه داشته است.

وزیر کشور همچنین افتتاح کمربندی امیرکبیر که شهریار را به رباط کریم وصل می کند را نیز از دیگر پروژه های مهم افتتاح شده عمرانی در این شهرستان دانست.



مصطفی محمد نجار افزود : کمربندی امیرکبیر 3.5 کیلومتر است که 3 میلیارد تومان برای ساخت این کمربندی هزینه شده است و تاثیر زیادی در روان سازی ترافیک منطقه دارد.



نجار اظهار داشت: شور و نشاط خاصی برای عمران در شهرستان شهریار وجود دارد و دولت نهم و دهم راهبرد خود را خدمتگزاری به مردم می داند و مردم قدرشناس زمانیکه می بینند مسوولان خدمتگزاری می کنند به موقع با حضور خود قدرشناسی خود را نشان می دهند.



وی اظهار داشت: شهریار منطقه ای است که در دفاع مقدس پیشتاز بوده و شهدای بسیاری را تقدیم جمهوری اسلامی کرده است.



وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه در صورت استمرار وضع هشدار در تهران تمهید وزارت کشور برای مردم تهران چه خواهد بود؟، گفت: ما تاکنون در کارگروه مربوطه که در استان تهران به این منظور تشکیل شده است اقدامات خوبی انجام داده ایم که از جمله این اقدامات توصیه های ایمنی، بستن کارخانجات و طرح زوج و فرد بوده که دیروز و امروز طرح زوج و فرد به شدت پیگیری شده است.



مصطفی محمد نجار اظهار داشت: امروز گزارش ویژه ای تهیه شده که در جلسه هیأت دولت به رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: مدتی است بارندگی نداریم و میزان آلایندگی بالا است و این مسأله برای کودکان و کهنسالان و کسانیکه دارای عارضه قلبی هستند، مضر است لذا توصیه می کنم مردم موارد توصیه شده را رعایت کنند.



مصطفی محمدنجار یادآور شد: مردم کلان شهر تهران برای کمک به جان خود و دیگران حتی المقدور خودروهای خود را خارج نکنند و در نقاط شلوغ رفت و آمد کم باشد و اگر لازم شد خودروها را خارج کنند به توصیه های پلیس دقت کنند.



وی گفت: امروز گزارش تهیه شده به رئیس جمهور ارائه می شود و اگر دولت تصمیم جدیدی ارائه کند، اعلام خواهد شد.

وی در خاتمه اظهار داشت: باید محیط های آلاینده را تعطیل کنیم و رفت و آمد خودرو را کم کنیم و محدودیت های ترافیکی را قائل شویم تا این مشکل برطرف شود.