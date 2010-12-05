مدیر‌‌ مسئول روزنامه ایران تبرئه شد

به گزارش خببرگزاری مهر، علیاکبر کسائیان، دبیر هیئت منصفه مطبوعات با اعلام این خبر گفت : هیئت منصفه مطبوعات در خصوص شکایت مهدی هاشمی از کاوه اشتهاردی، مدیرمسئول روزنامه ایران به اتهام افترا، وی را به اتفاق آراء مجرم ندانستند.
کسائیان ادامه داد: همچنین هیئت منصفه مطبوعات در خصوص اتهام نشر اکاذیب نیز مدیرمسئول روزنامه ایران را به اتفاق آراء مجرم ندانست.
وی همچنین اعلام کرد : روزنامه "وطن امروز " به مدیرمسئولی محمد آخوندی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با رأی اکثریت قریب بهاتفاق هیئت منصفه مطبوعات، مجرم شناخته نشد.
کسائیان درادامه خاطرنشان کرد: همچنین سایت خبری و اطلاعرسانی "جهاننیوز " با رأی اکثریت قریب به اتفاق هیئت منصفه مطبوعات مجرم شناخته نشد.
