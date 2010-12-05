وظایف دولت در برابر خسارات ناشی از واگذاریهای مدیریتی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه در بررسی مواد مراعا مانده برنامه پنجم توسعه کشور ماده 64 این گزارش را با 140 رای موافق، 19 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.



بر اساس مصوبه مجلس، در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود واگذاری وظایف رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابله شهروندان نیست و در این گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی که عهده دار وظیفه تصدی‌های واگذار شده دولت شده اند بر اساس آئین نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.



با تصویب مجلس دولت مکلف شد در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه بر اساس آئین نامه موضوع این ماده وظایف یاد شده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند، به گونه‌ای که خدمات رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد.



بر این اساس در این صورت هزینه‌های که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده‌ است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارت وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است.



با رای نمایندگان، دبیر خانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاه‌های اجرایی مربوطه استفاده کند.



همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ملزم به ابلاغ مصوبات لازم الاجرای شورای اقتصاد است.

مجلس واگذاری‌های موضوع قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را مشمول حکم این ماده ندانست .

