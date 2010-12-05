به گزارش خبرنگار مهر در یزد، از هفته هشتم مسابقات تیم فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور و از گروه یک، عصر یکشنبه تیم تربیت یزد در ورزشگاه نوش‌ آباد رفسنجان مهمان تیم مس این شهر بود.

این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و تیم تربیت یزد با این نتیجه در جایگاه دوم جدول لیگ دسته اول باشگاههای کشور قرار گرفت.

امروز همچنین مسابقات فوتبال لیگ برتر جوانان استان یزد نیز برگزار شد.

این مسابقات هفته پانزدهم خود را سپری می ‌کند که در رقابتهای این هفته تیم کشاورز اردکان یک بر صفر میلاد یزد را شکست داد.

در بازی دیگری نیز تیم فولاد با دو گل از حریف خود تیم آب و فاضلاب یزد به برتری رسید و تیم آبفا نیز در این بازی توانست یک بار دروازه حریف خود را بگشاید.

دیدار تیمهای شهرداری زارچ با سنگ ‌آهن بافق نیز به تساوی یک بر یک انجامید.

همچنین تیم شاهد یزد با شهرداری اردکان نیز در بازی خود به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

دیدار تیمهای طلوع مهریز و پیام کویر یزد نیز از سوی هیئت فوتبال استان یزد لغو شد.