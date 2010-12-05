به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی که به منظور شرکت در دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 به سوئیس سفر کرده است ساعتی پیش وارد ژنو شد و مذاکرات وی با نمایندگان گروه1+5 فردا دوشنبه آغاز می شود.

جلیلی را در این سفر ظهره وند و باقری معاونین شورای عالی امنیت ملی و علی آهنی معاون اروپای وزارت خارجه همراهی می کنند.

در طرف مقابل نیز کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه معاونان وزارت خارجه کشورهای امریکا، چین، روسیه، فرانسه، آلمان، انگلیس حضور خواهند داشت.

این مذاکرات روز سه شنبه نیز ادامه می یابد.

به گزارش مهر، جلیلی در روز 15 تیرماه طی نامه ای به اشتون شرایط ایران برای مذاکره با 1+5 را اعلام کرد که متن این نامه به این شرح است:

سرکار خانم کاترین اشتون،

نماینده عالی اتحادیه اروپایی در سیاست امنیتی و امورخارجی

برای من جالب است که علیرغم پیگیری های وزرا محترم خارجه برزیل و ترکیه و عدم آمادگی جنابعالی برای گفتگو در سه ماه گذشته، درست یک روز پس از صدور قطعنامه در نامه ای خواهان گفتگو شدید. جالب تر آنکه پس از ارسال نامه شما دولت آمریکاو اتحادیه اروپا اقدام های دیگری از نوع فشار را طرح نموده اند. این رفتار در چارچوب راهبرد اعلامی شما "فشار و گفتگو" قابل درک و البته غیر قابل پذیرش است.

جامعه جهانی، گفتگو در سایه فشار را دیکتاتوری و به دور از تمدن لازم برای گفتگو می داند. انجام گفتگو برای اعمال فشار و دشمنی با یک ملت، همچون گذشته حرکت در مسیری بن بست، پرهزینه و بی فایده خواهد بود.

امروز شما بیش از هر زمان دیگر به جلب اعتماد ملت ما نیاز دارید. اقداماتی که نشان دهد راهبرد غلط دو مسیره را به کنار گذاشته و در صدد جبران خطاها هستید و می خواهید آن گونه که فرهنگ گفتگو اقتضاء دارد، عمل کنید.

خانم اشتون!

جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت 87 بسته ای برای موضوع گفتگوها پیشنهاد کرد و در گفتگوهای ژنو 1 در تیرماه 87 و ژنو 2 در مهرماه 88 به صراحت اعلام کرد که حول بسته مزبور حاضر به گفتگو است و این موضوع در مصاحبه های مطبوعاتی پس از گفتگوها نیزبا حضور آقای سولانا به صراحت ابراز و در آخرین گفتگوی تلفنی با آقای سولانا نیز مورد تاکید قرار گرفت. از این رو هر گونه جهت گیری متفاوت، حرکتی ارتجاعی و غیر سازنده است که مورد پذیرش ملت ایران قرار نمی گیرد.

درباره تقاضای شما برای گفتگودر موضوع هسته ای، چنانکه در بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران آمده است، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای گفتگو و همکاری در زمینه خلع سلاح هسته ای، جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای و نیز بررسی چگونگی همکاری برای استفاده همه اعضاء NPT از فن آوری صلح آمیز هسته ای اعلام کرده است.

بدون شک لازمه چنین گفتگویی تعهد همه طرف های گفتگوبه اجرای NPT و اعلام موضوع صریح نسبت به رفتارهای خارج از این چارچوب، از جمله فعالیت های هسته ای رژیم صهیونیستی است. بدیهی است این گفتگو می تواند حرکتی در جهت تحقق شعار کنفرانس خلع سلاح تهران یعنی "سلاح هسته ای برای هیچ کس و انرژی هسته ای برای همه" باشد که مورد استقبال اکثریت قاطع دولت ها و ملت ها قرار گرفت. حضور سایر دولت هایی که این آرمان را دنبال می کنند در این گفتگوها می تواند به شکل گیری گفتگوهایی سازنده کمک نماید. چنانکه جمهوری اسلامی ایران تلاش مستمر خود را برای شکل گیری این گفتگوها و همکاری با تمام کشورهای علاقه مند ادامه خواهد داد؛ به ویژه که امروز شاهد علاقه مندی کشورهای زیادی به این نوع گفتگو و همکاری ها هستیم. شکل گیری کنفرانس خلع سلاح در تهران و مشارکت فعال 189 کشور در کنفرانس بازنگری NPT و تاکید بر لزوم ییوستن رژیم صهیونیستی به NPT، نشان داد اغلب کشورهای جهان به پیشنهادهای طرح شده در بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران نگرش مثبت دارند.

خانم اشتون!

آنگاه که جهت گفتگو روشن باشد، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد متکی به ظرفیت های سیاسی، اقتصادی ، منطقه ای و بین المللی خود که شما به خوبی به آن آگاه هستید، در جهت تحقق همکاری های سازنده بین المللی برای رفع نگرانی های مشترک گفتگو نماید.

بر مبنای نکات فوق چنانکه ازسوی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام شد، پاسخ شما به موارد ذیل برای ادامه گفتگوها ضروری است:

1- هدف از گفتگوها برای تعامل و همکاری است یا ادامه روند دشمنی و تقابل با حقوق ملت ایران.

2- آیا به منطق گفتگو که لازمه آن اجتناب از هرگونه تهدید به فشار است، التزام خواهید داشت.

3- برای روشن شدن مبانی مشترک گفتگو، نظر روشن و صریح شما درباره سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی چیست؟

پاسخ شما به مفاد فوق می تواند زمینه را برای چگونگی شکل گیری گفتگوها برای رفع نگرانی های مشترک جهانی در جهت تحقق صلح، عدالت و سعادت ملت ها با حضور سایر کشورهای علاقمند از اول سپتامبر فراهم نماید.