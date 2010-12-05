۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۳۳

مجامع عمومی کانونهای تخصصی خانه موسیقی برگزار می شود

برگزاری مجامع عمومی کانونهای تخصصی خانه موسیقی ( نوبت دوم) از روز سه شنبه 16 آذرماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر مجمع عمومی هشت کانون از نه کانون تخصصی خانه موسیقی به علت به نصاب نرسیدن به نوبت دوم کشیده شد و نخستین مجمع عمومی نوبت دوم این کانونها که به کانون نوازندگان کلاسیک اختصاص دارد روز سه شنبه برگزار می شود.

بر اساس زمان بندی اعلام شده از سوی خانه موسیقی زمان و مکان برگزاری مجامع عمومی این کانونها بدین شرح اعلام شده است: 

 نوازندگان کلاسیک: سه شنبه16/9/ 89ساعت : 14 الی 17 خانه هنرمندان
 
پژوهشگران: یکشنبه  21/9/89 ساعت : 14 الی 17خانه موسیقی /ساختمان فاطمی

خوانندگان کلاسیک :  دوشنبه 22/9/ 89ساعت : 14 الی 17 خانه موسیقی/ ساختمان فاطمی

 آهنگسازان:  شنبه27/9/89ساعت : 14 الی 17خانه موسیقی /ساختمان فاطمی
 
خوانندگان سنتی: یکشنبه28/9/89 ساعت: 14 الی 17خانه هنرمندان
 
مدرسان: دوشنبه29/9/89 ساعت: 14 الی 17خانه موسیقی /ساختمان فاطمی
 
نوازندگان سنتی : شنبه 4/10 / 89  ساعت 14 الی 17 تالار وحدت
 
سازندگان ساز: دوشنبه 6/10/89 ساعت :14 الی 17خانه هنرمندان

کانون صدابرداران در نخستین مجمع عمومی خود به نصاب لازم رسید و اعضای جدید هیئت مدیره این کانون انتخاب شدند.
 
نهاد خانه موسیقی حدود ده هزار نفر عضو دارد که از سال 1378 تاسیس شده است؛ هیئت مدیره اصلی این نهاد بعد از انتخاب شدن اعضای هیئت مدیره کانونهای تخصصی،با برگزاری انتخابات از بین تمامی اعضای این هیئت مدیره ها انتخاب می شوند.
 
 
