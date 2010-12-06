79 دهیاری بوشهر مجهز به خودرو شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین عالی نژاد شامگاه یکشنبه در جمع دهیاران استان اظهار داشت: در همین راستا 11 دستگاه خودرو اخیرا با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در مرحله سوم از محل سهمیه 1388 به دهیاریهای استان بوشهر واگذار شده است.

وی اظهارداشت: در سال گذشته از محل اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات خارج از حریم در سه مرحله تعداد 79 دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی مورد نیاز دهیاریها خریداری شد.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری بوشهر گفت: از این تعداد 28 دستگاه مرحله اول این ماشین آلات در هفته بزرگداشت دولت ، 40 دستگاه مرحله دوم در هفته بزرگداشت عید غدیر و اخیرا نیز تعداد 11 دستگاه مرحله سوم در هفته بزرگداشت بسیج به دهیاریهای استان واگذار شد.

عالی نژاد اظهارداشت: در مقایسه با مجموع 4 سال منتهی به 1387 که 102 دستگاه خودرو بصورت متمرکز از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به دهیاریهای استان واگذار شد، فقط در سال 88 تعداد 79 دستگاه بصورت استانی به چرخه دهیاریهای استان وارد که از رشد 78 درصدی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: با این روند در سال 89 سایر دهیاریهای واجد شرایط استان به ماشین آلات خدماتی و عمرانی مجهز خواهند شد.