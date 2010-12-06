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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۹

حمزه ای:

استان قزوین توسعه روابط تجاری با افغانستان را جدی می گیرد

استان قزوین توسعه روابط تجاری با افغانستان را جدی می گیرد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری قزوین گفت: افغانستان با داشتن مناسبات فرهنگی، دینی و زبان مشترک محل مناسبی برای کار و سرمایه گذاری تجار ایرانی و قزوینی است و مایل هستیم با افزایش صادرات سطح مناسبات اقتصادی خود را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اصغر حمزه ای در اولین جلسه مشترک هیئت تجاری کشور افغانستان با مدیران استان قزوین که در سالن اجتماعات بانک ملی برگزار شد اظهار داشت: استان قزوین از استانهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و گردشگری ایران محسوب می شود که امیدواریم بازرگانان افغان در مدت اقامت خود با بخشی از این توانمندیها آشنا شوند.
 
وی افزود: ایرانی ها سالها میزبان مهاجران افغانی بودند و درهنگام جنگ با حمایت از این کشور دوستی و برادری خود را ثابت کردند و امروز هم می توانند در سازندگی کشور افغانستان مشارکت جدی کنند.
 
حمزه ای تصریح کرد: استان قزوین با هفت میلیارد و 800 میلیون دلار GDP حدود 3.2 GDP کشور را به خود اختصاص داده و حجم تولیدات صنعتی آن 12 هزار میلیارد تومان ترنوبل مالی است که به کشورهای زیادی صادرات دارد.
 
معاون برنامه ریزی استانداری قزوین یادآور شد: قزوین صادرات بسیار خوبی به عراق و افغانستان دارد و برای مثال بیش از 17 میلیون دلار مواد شوینده و حدود هشت میلیون دلار موتورسیکلت به این کشور صادر کرده که این میزان می تواند افزایش یابد و نیاز این کشور را در اقلام مختلف برطرف کند.
 
وی گفت: مردم افغان هم به کار و تولید شهره هستند و می توانند با توسعه مبادلات فرهنگی و تجاری از توانمندی ایرانیها استفاده کنند و ما امیدواریم با گسترش همکاریها بتوانیم به اعتلای کشورهای مسلمان و عضو اکو به عنوان یک اتحادیه استراتژیک در سطح آسیا کمک کنیم.
 
حمزه ای افزود: در جلسات روزهای آینده بطور مستقیم زمینه تبادل نظر و عقد قرارداد با تجار ایرانی برای شما فراهم خواهد شد و مایلیم بدون واسطه زمینه صادرات و واردات کالا بین تجار ایرانی و افغانی ایجاد شود.
 
وی یادآورشد: تاکنون چند تاجر بزرگ افغانی در استان قزوین سرمایه گذاری کرده اند و از این بابت راضی هستند و سرمایه گذاری بیش از46 کشور جهان در قزوین بیانگر قابلیتهای صنعتی این استان برای خارجی هاست.  
 
حمزه ای آمادگی کامل استان قزوین برای ایجاد تسهیلات لازم برای تجار و سرمایه گذاران افغان در این استان را اعلام کرد. 
کد مطلب 1204682

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